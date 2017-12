© Naman Wakil

Desde que Neymar e Bruna Marquezine foram vistos aos beijos no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, em outubro deste ano, fãs do casal especulavam sobre a retomada do namoro. E, na madrugada deste domingo (31), o jogador e a atriz oficializaram a reconciliação na festa Borogodó, em Fernando de Noronha.O craque do Paris Saint-Germain - que alugou uma casa milionária em Taipu de Fora, na Bahia - desembarcou na tarde de sábado no arquipélago pernambucano e foi recebido por Bruno Gagliasso, dono da pousada Maria Bonita, onde Bruna Marquezine está hospedada.Casal assumiu a reconciliação durante festa em pousada de Bruno Gagliasso, em Fernando de Noronha Casal posa com amigos e se diverte em festaEm vídeos feitos por pessoas que estavam no evento, os dois aparecem abraçados e aos beijos. Ao posar para as fotos oficiais, não esconderam o clima de romance e deram até um selinho para a câmera.Coincidência ou não, os dois mostraram sintonia fashion e apostaram em looks pretos para a festa, promovida pela agência Carvalheira como um dos eventos de Réveillon no destino turístico.Ao participar de um vídeo do youtuber Matheus Mazzafera, o camisa 10 da seleção brasileira se mostrou disposto à reconciliação."Voltaria. Mais pelo carinho que eu tenho por ela, por gostar muito… A gente nunca sabe o dia de amanhã", disse à época.*Com informações do Portal Terra

