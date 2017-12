/ Algo tan tradicional en Nochevieja como las campanadas y las uvas es que los teléfonos se queden colgados a media noche por la cantidad de tráfico que reciben las líneas justo en ese momento: millones de personas felicitando el año entrante a familiares y seres queridos en todo el país. Todos los años se recomienda enviar mensajes antes o después de las campanadas para que la misiva llegue al tiempo deseado al destinatario, pero las nuevas tecnologías empiezan a hacerlo más fácil.La función "listas de difusión" es una herramienta dentro de WhatsApp que no todo el mundo conoce y que te permite enviar mensajes a varios destinatarios a la vez. Además, la lista queda guardada, y puedes crear mensajes personalizados dependiendo de a quién vaya dirigido: amigos, familia, compañeros de trabajo…Android o iOS, dos posibilidades Hay dos opciones, dependiendo del sistema operativo de tu smartphone. Para Android, tienes que ir a la pantalla de chats y buscar el botón de Menú en la esquina superior derecha. Al desplegar las opciones, te aparecerá “Nueva difusión”. Si pulsas, te llevará a una nueva pantalla en la que aparecen todos tus contactos de WhatsApp y donde podrás elegir los destinatarios que quieres que reciban el mismo mensaje. Tras seleccionar “aceptar”, confirmarás la lista y te aparecerá una tercera pantalla, en la que verás los contactos que has señalado y te dará la opción de enviar el mensaje que tú quieras.En el caso de iOS, iPhone lo pone algo más fácil: en la pantalla de chats, debajo del buscador a la izquierda aparece el botón “Lista de difusión”. Al elegir, te llevará a tus listas antiguas (si tienes) y, abajo, aparecerá la opción de “Nueva lista”, para crearla. Al igual que en Android, debes señalar los contactos que desees y, una vez resuelto este paso, pinchar en el botón de “Crear”, en la esquina superior derecha. Aparecerá una pantalla similar a la de un grupo, pero el mensaje que mandes se recibirá individualmente (tanto en iOS como en Android).Si ya tenías un chat abierto con esa persona, el mensaje de la lista de difusión aparecerá en esta conversación acompañado de un altavoz, que indica que lo mandaste a través de una lista de difusión, Por otro lado, si no lo recibe, asegúrate de que el remitente tiene guardado tu teléfono.Las listas creadas se pueden editar para incluir contactos, borrarlos o, directamente, eliminarlas (opción muy recomendable para no acumular como en los grupos de WhatsApp).eReporte / Fuente: ABCCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi