As apostas da Mega da Virada superaram as expectativas e o concurso mais esperado do ano vai oferecer um prêmio maior que R$ 300 milhões, o maior já pago na história do Brasil. A Mega da Virada será sorteada neste domingo (31), a partir das 20h50 (horário de Brasília), no estúdio da TV Globo, e será transmitido ao vivo pela emissora. As apostas podem ser feitas até 14h deste domingo.Os R$ 300 milhões, se aplicados integralmente na Poupança da Caixa, renderiam ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,3 milhão.Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 130 imóveis no valor de R$ 2,3 milhões cada, ou 20 iates de luxo.As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) deste domingo (31) em qualquer lotérica do Brasil.A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega Sena.Caixa subiu estimativa de prêmio, maior já pago na história do Brasil

