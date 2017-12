La reconocida actriz y cantante juvenil Corina Smith , se ha convertido en ejemplo a seguir para más de una venezolana, no solo por su música e interpretaciones actorales, sino por el estilo tan fresco que siempre lleva.La intérprete de "Completa" ha sabido como cautivar a más de uno con su abundante y hermosa cabellera, y para finalizar el año acudió al reconocido estilista venezolano Manuel Lobo , y cambió su look.Corina ahora luce el cabello un poco más amarillo y además se atrevió a cortarlo. Según Lobo, el corte es bastante diferente al anterior.Hoy le Dimos La Bienvenida a @corinasmith La que me faltaba en el #teammanu y cambiamos mucho corte 🙀 y color!! #teammanu @magnifiquebeautybarUna publicación compartida de manuellobo (@manuellobo) el Dic 28, 2017 at 3:55 PSTSin duda alguna el color amarillo, el estilo balayage y las mechas californianas marcaron pauta en el año 2017 y por lo visto seguirán en tendencia para el 2018.💫 Corina 💫 @corinasmith ft #teammanu @magnifiquebeautybar ft #teammanuUna publicación compartida de manuellobo (@manuellobo) el Dic 29, 2017 at 4:18 PSTUna vez más queda demostrado que en Venezuela hay talento de sobra , y se destacan en muchos ámbitos. Sin duda alguna Manuel Lobo seguirá llevando el nombre de nuestro país en alto a donde quiera que vaya con su estilismo , mientras que Corina sigue triunfando con su música y se posiciona internacionalmente.2017-12-31Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi