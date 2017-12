/ Este viernes 29 de diciembre el Alcalde Bolivariano del municipio Miranda Ing. Francisco Antonio Graterol Gonzlez, nuevamente inspeccion el Mercado Municipal de Pinto Salinas, en un despliegue en conjunto con los diferentes organismos de seguridad articulando con la polica municipal Polimiranda y Poliguarico, el Estado Mayor de la Gran Misin Abastecimiento Soberano (Gmas), la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y Soberana Alimentaria (Redssa) y el SiBCI Gurico, con la finalidad de proteger al pueblo contra los embates de la guerra econmica inducida por la derecha nacional e internacional.. As lo inform el alcalde bolivariano acotando que anda trabajando para el pueblo, siguiendo instrucciones del presidente Nicols Maduro y del gobernador Jos Vsquez, en la gran lucha por la alimentacin; contra la especulacin y el acaparamiento, haciendo seguimiento, control y orden para que se respeten los precios mximos fijados por el gobierno, especialmente en los productos bsicos como la harina de maz, arroz, aceite, azcar, caf, pasta, entre otros. Se pudo evidenciar que con muchsimo coraje por lo encontrado en estos puestos, el alcalde destac que en este mercado municipal responsabilidad de su gobierno, va a corregir los entuertos que han venido ocurriendo, como la estafa, extorcin, robo, aseverando lo prometido en campaa. No van a seguir ms aqu robando al pueblo, si me tengo que venir a dormir en un chinchorro aqu en este mercado, hasta llevarme preso a todos los delincuentes y sacarlos de ac, lo voy a hacer, porque se trata de unos antisociales, bandidos que estn saqueando al pueblo. As tambin, exhort a aquellas personas que no estn de acuerdo por estas medidas radicales tomadas hasta el momento a que no entorpezcan el trabajo que se viene realizando a favor del pueblo ms humildes a los que su sueldo o lo que devengan no les alcanza, para que un delincuente enquistado en un local de estos que es del gobierno sigan robando y gozando impunidad. Asimismo inform, que entre las primeras medidas tomadas en la inspeccin fue la venta supervisada al pueblo presente, de todos los productos encontrados al precio que rotulaba originalmente cada uno. Finalmente reflexion de la complejidad econmica del pas, y del evidente esfuerzo del gobierno bolivariano de sobreponerse y contrarrestar el ataque bestial que est haciendo esta guerra econmica, donde como gobernante municipal tiene el compromiso de ayudar, proteger y defender al pueblo por lo que se encuentra gobernando en las calles, en los barrios, caseros, con la gente humilde, priorizando la alimentacin.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi