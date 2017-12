Faltando horas para el 2018 el panorama político aún no es claro para muchos de los venezolanos. Las expectativas políticas por ser un año de elecciones presidenciales se vislumbra de diversas maneras en el territorio nacional.El presidente Nicolás Maduro buscara la reelección el próximo año, así lo dio a conocer el Vicepresidente Tareck El Aissami en el mes de noviembre. Maduro estará apoyado por todos los partidos oficialistas que se encuentran en el país.Por su parte, e n días recientes el ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, afloró la posibilidad de postularse paras elecciones presidenciales de 2018 , esto según la declaraciones que emitió el político al diario Panorama." Puedo ser candidato alterno. Tengo todos los méritos para serlo porque t engo la capacidad para sacar al país de esta situación", manifestó Ramírez. Además cuestionó severamente la gestión de Maduro al tildarlo de "pulverizar" el socialismo de Hugo Chávez. Recordemos que desde el 2002 Ramírez se desempeñó en las filas oficialistas.Hasta ahora Maduro , es el único candidato oficial para el 2018 , se desconoce quiénes serán sus contrincantes en la contienda, pues la Mesa de la Unidad Democrática no ha definido cuándo hará sus elecciones primarias.Algunos mencionan que el candidato de la oposición, pudiese ser el dirigente del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup, pero nada se ha confirmado.El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza , también es otro nombre que se ventila en el país pero aún no se ha confirmado. Sin embargo; según la encuesta realizada por Venezuela Al Día (VDA) arrojó que el 68 % de los venezolanos apoyan a Mendoza para ser presidente.Según el estudio realizado por la VDA Mendoza es el candidato que reúne todas las características para convertirse en el próximo seguido de Maria Corina Machado 29 %. Ramos Allup obtuvo el 2 % y Henri Falcón 1 %.2017-12-31Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi