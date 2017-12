Shakira como que va a tener que echarse unos "ramazos", y es que la cantante colombiana, su esposo Gerard Piqué y sus hijos se fueron de paseo a Estados Unidos , decidieron pasar la Navidad en Nueva York , y al parecer no todo salió como esperaban…Al principio Piqué y su esposa se fotografiaron muy felices en la Gran manzana , fueron varias las instantáneas que estuvieron rodando por las redes sociales hace algunos días, en donde parecía la familia entera disfrutando de un partido de baloncesto.La reaparición de @shakira y @3gerardpique, fue en una cancha de baloncesto en la Ciudad de Nueva York. #Shakira #Pique #Milan #Sasha #RevistaRonda #RondaNoticiasUna publicación compartida de REVISTA RONDA (@revistaronda) el Dic 26, 2017 at 9:25 PSTPero, la vida de los artistas no es tan perfecta como parece, pues no todo fue "color de rosas". En su estadía por el mencionado país, el futbolista salió con sus hijos y se encontró nada más y nada menos que con un paparazzi, con el que tuvo una fuerte discusión porque le estaba tomando fotos.El programa "Al rojo vivo" , transmitido por Telemundo, recopiló varias imágenes e hizo este video:Distintos medios de comunicación informaron que el deportista no pudo contener su molestia y no dudó en enfrentar al fotógrafo en medio de una calle de Manhattan. Además, aseguran que la disputa fue solo verbal.Y como muy criollamente diríamos: "pa’ rematar", este no fue el único problema, y es que a lista se agrega que la Shakira salió con su suegra, Montserrat Bernabéu a un teatro de Brodway, y en el lugar la señora se cayó, informó ¡Hola!.La mamá de Piqué tuvo que se trasladada en ambulancia a una clínica, debido al fuerte golpe que se dio. El mismo medio publicó varias fotos del momento.EXCLUSIVA: La angustia de Shakira mientras la madre de Piqué era trasladada en ambulancia tras sufrir un percance en Nueva York. https://t.co/HBDthOSwXG pic.twitter.com/miBW2Y2JyW— Revista ¡HOLA! (@hola) 29 de diciembre de 2017 2017-12-31Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi