/ Madrid , España.-El Real Madrid, tras un 2017 en el que ha ampliado su leyenda, tiene como propósito de fin de año lograr en 2018 su tercera Copa de Europa consecutiva, que lo acercaría a otros equipos de leyenda como el Ajax y el Bayern de Múnich de los años 1970.El equipo blanco, pese a un otoño europeo un tanto irregular, no puede quejarse de los doce meses que deja atrás, en el que ha logrado por primera vez cinco títulos en un año natural.Entre estos trofeos figura su segunda Liga de Campeones y su segundo Mundial de clubes consecutivos desde que Zidane se hizo cargo del equipo en enero de 2016."Es el tercer título en lo que va de temporada y el quinto del año. Eso era importante para nosotros. Pero vamos a seguir", dijo Zidane el domingo en Abu Dhabi tras ganar 1-0 al Gremio de Porto Alegre, en la final del Mundial del Clubes, su segunda corona intercontinental después de la de 2016 en Japón.Para llegar hasta ahí, los hombres de Zidane habían cosechado también la Liga de Campeones ante la Juventus (4-0) convirtiéndose en el primer equipo que revalida la corona europea desde que en 1992/1993 la competición adoptó su actual formato.A ello se une la Supercopa de Europa ganada frente al Mánchester United en agosto pasado, la Supercopa de España que se llevó contra el Barcelona y la Liga 2016/2017, logrando el primer doblete Liga-Copa de Europa para el Real Madriddesde 1958.'2017 espectacular' "El año 2017 ha sido espectacular, hicimos una temporada histórica con el doblete de la Champions y la Liga en mi primera temporada con el Real Madrid", afirmaba el centrocampista Marco Asensio.Tras las navidades, "tendremos seis meses para luchar por la Liga, la Champions y la Copa (del Rey). No va a ser fácil y se lo digo a todo el mundo, pero estamos ahí", aseguraba el técnico blanco, que en sus casi dos años al frente del banquillo ha revolucionado la forma de jugar del equipo 'merengue'.La Copa de Europa se perfila como el gran objetivo para el Real Madrid, que de lograr su tercera 'Orejona' en tres años, se pondría al nivel de otros equipos de leyenda como el Ajax de Ámsterdam y el Bayern de Múnich en los años 1970.El Ajax, comandado por Johan Cruyff sobre el campo, se alzó con la Copa de Europatres años consecutivos (1971, 1972, 1973) ante Panathinaikos (2-0), Inter de Milán (2-0) y Juventus (1-0), respectivamente.El equipo holandés que deslumbraba con su 'fútbol total' se convertía en el segundo equipo en tener la Copa en propiedad tras ganar tres campeonatos, algo que sólo había logrado el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, ganador de las cinco primeras ediciones de la Copa de Europa (1956, 1957, 1958, 1959, 1960).El Bayern toma el relevo al Ajax Algún diario español no ha dudado en comparar a este exitoso Real Madrid de Zidane con el que arrasaba en Europa entre mediados de los años 1950 y 1960 con seis Copas de Europa entre 1956 y 1966.El equipo blanco no volvería a ganar la Liga de Campeones hasta el año 1998, pero antes, otro equipo, el Bayern de Múnich había logrado también vencer en tres ocasiones consecutivas en el máximo torneo continental.El equipo bávaro le tomó el relevo al Ájax para ganar a su vez las siguientes tres Copas de Europa consecutivas (1974, 1975, 1976) frente al Atlético de Madrid (1-1, 4-0 en el partido de desempate), Leeds United (2-0) y Saint-Étienne (1-0).El Bayern entraba así también en la leyenda del fútbol europeo y lograba hacerse con la 'Orejona' en propiedad.En 2018, el Real Madrid tendrá ocasión de seguir aumentando su leyenda si gana su tercera Copa de Europa consecutiva, dando un paso más para igualar al equipo blanco que comandaba 'Don Alfredo'.