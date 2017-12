/ Las tradiciones de Año Nuevo ya son habituales en esta época del año y cada persona tiene las suyas. Para poder recibir este 2018 con energía positiva, lo más importante es terminar el año cerrando etapas y dejando atrás todo lo malo que ya pasó.A continuación te entregamos una serie de consejos para despedir este 2017 y recibir el nuevo año con las mejores intenciones.Plantearse metasCon el término del año, resulta natural hacer un balance personal de lo bueno y lo malo que nos pasó, al igual que revisar lo que quedó pendiente para intentar cumplirlo el año que viene.En este sentido Felipe Mora, psicólogo de Centros Médicos de Vidaintegra, explica cómo fijar metas que resulten positivas para las personas y entrega las siguientes recomendaciones.1.- Realizar un balance del año que termina, analizando lo que cumplí y también aquello que no pude realizar, teniendo en consideración los motivos antes de trazarme objetivos para el año entrante.2.- Evitar las metas generales basadas en deseos de la mayoría. En cambio, se deben establecer pautas individuales destinadas a satisfacer necesidades reales, sobre todo en el ámbito afectivo.3.- Fijar metas atingentes y contingentes que tengan un camino o proceso lógico a seguir para poder cumplirlas.4.- Evitar objetivos orientados solo al logro económico y tener presente el costo emocional que puede implicar el conseguirlas.5.- Analizar si se tienen competencias para poder cumplir las metas desde el punto de vista profesional o académico.6.- Incorporar el cuidado de la salud sin dar por sentado que eso es algo con lo que se cuenta.Terminar con las deudas emocionalesPor otro lado, decir te quiero, pedir perdón, resolver diferencias o simplemente un abrazo, pueden ser acciones que permitirán cerrar ciclos y darnos una nueva oportunidad con familiares, amigos y parejas.En este sentido, el psicólogo Alfonso Cox, afirma que son cinco las principales deudas pendientes que es importante dejar relegadas en el pasado:1.- La deuda impagable que tienes con tus padres, de abrazos pendientes.2.- La deuda que tienen los padres sin decir que están orgullosos de sus hijos.3.- La deuda de besos que tienes con el amor de tu vida.4.- La deuda de paseos y juegos pendientes con tus mascotas.5.- La deuda del reencuentro con ese amigo que se fue al extranjero.Estos ciclos inconclusos podrían traer como consecuencias tomar decisiones drásticas, no pensar con claridad, sentirse herido y acumular problemas.Es por esto que el psicólogo entrega las siguientes recomendaciones antes de intentar saldar las deudas que se tienen con el pasado: asimilar la situación, expresar las emociones personales, pensar en las consecuencias negativas de las circunstancias, analizar las acciones a tomar, sus consecuencias y cómo afrontarlas, y examinar miedos y creencias personales en torno al problema.Nueve cábalas de fin de añoExisten numerosos rituales que se practican con la llegada del fin de año. Algunos enfocados en el amor, en el ámbito económico, familiar, o personal, pero todos esperan cumplir las metas propuestas para el año que comienza.Según la tarotista Karem Rodovalho, estos nueve rituales son ideales para recibir el 2018 con las mejores intenciones.1.- Limpia un espejo y cuélgalo atrás de la puerta de entrada para impedir el paso de las malas energías y la envidia en tu hogar.2.- Arroja monedas al piso de la puerta de entrada y bárrelas hacia adentro para atraer dinero.3.- En un balde con agua coloca un puñado de sal gruesa y limpia tu casa de adentro hacia afuera para eliminar las malas energías.4.- Date un baño con siete rosas blancas para limpiar cualquier mala energía y para que tus proyectos se concreten.5.- Utiliza el color rojo como el predominante en tu casa, ya que representa la pasión que ponemos en los deseos. En la mesa además no pueden faltar los frutos secos que simbolizan abundancia.6.- Utiliza ropa de color blanco, ya que simboliza limpieza, pureza. Sirve para eliminar todas las malas energías, conflictos, y problemas que vivimos durante este año para comenzar el año de una manera purificada.7.- Abre puertas y ventanas, enciende luces. Todo debe estar muy bien iluminado. La luz debe tener preponderancia y a través de las ventanas limpias y puertas abiertas lo que logramos es que toda esa energía circule y así, atraer las buenas vibraciones para el año que comienza.8.- Regálale algo simbólico a un ser querido. Puede ser algo tan simple como una hoja de laurel. Esto servirá para el éxito para esa persona durante el 2018.9.- Para la unión de la pareja escribe los nombres sobre un papel blanco, parte una manzana roja por la mitad y únela con un hilo rojo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi