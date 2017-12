El coordinador General de Convergencia e integrante de la fracción 16 de Julio , Biagio Pilieri, lamentó que el 2017 este cerrando con protestas por la escasez de alimentos , la promesa absurda y ausencia del pernil, donde la gente tuvo que volver a los tiempos de antes, cocinar los pocos alimentos a leña "nuevo gas comunal", moler ma íz porque harina no hay, y la desaparición de los más elementales medicamentos para tratar enfermedades que afectan a los venezolanos. Pilieri aseguró que "lo que enfrentamos no ha sido fácil y todo indica que día a día se va a ir agudizando, cuando creemos que nada puede estar peor vemos como los más vulnerables, los niños y los abuelos, están sufriendo una terrible desnutrición, en pocas palabras, están siendo asesinados, consecuencia de un modelo económico que claramente ha sido un real fracaso". En ese sentido precisó que los encuentros entre la oposición el y gobierno no ha "rendido frutos", a su vez, calificó de insólito que en todos los estados se registren manifestaciones porque "al parecer el que viajó a acompañar a algunos dirigentes políticos para celebrar las fechas decembrinas fue el gas doméstico". El parlamentario Biagio Pilieri indicó que "ya el mundo conoce el problema de los venezolanos, pero somos nosotros mismos los que debemos organizarnos y buscar solventar el problema, se tiene que buscar la manera de reactivar el aparto productivo y encarcelar a los verdaderos responsables de la crisis alimentaria y en la salud". Información con nota de prensa. 2017-12-31Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi