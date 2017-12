/ La FIFA aseguró este domingo a la AFP que ha tratado de contactar con Grigory Rodchenkov , la persona que destapó el escándalo de dopaje en el deporte ruso, y que volverá a hacerlo una vez la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acabe de reexaminar las muestras de futbolistas rusos.El máximo organismo futbolístico respondió así a unas declaraciones del abogado de Rodchenkov a la agencia Associated Press en la que reprochaba que la FIFA no se hubiese puesto en contacto con su cliente pese a las “informaciones sobre futbolistas rusos protegidos por el sistema de dopaje de Estado” en el país.“Ni una sola vez la Agencia Mundial Antidopaje y el profesor McLaren (el jurista encargado del informe sobre el caso) me indicaron que la FIFA quisiera contactar con el señor Rodchenkov”, denunció el abogado Jim Walden.Contactada por la AFP, la FIFA aseguró haber solicitado a la AMA poder ponerse en contacto con Rodchenkov hasta el pasado 22 de noviembre y que la respuesta siempre fue que no era posible.Después, la FIFA espera los análisis que debe hacer la AMA a partir de mediados de enero. “El proceso está en marcha y la FIFA contactará con el doctor Rodchenkov por la vía convenida en el momento oportuno”, aseguró una portavoz.Jefe del laboratorio antidopaje de Moscú durante una década, hasta 2015, Grigory Rodchenkov fue el origen de las acusaciones que destaparon un sistema de dopaje institucionalizado en el deporte ruso.Este escándalo llevó a la expulsión de los atletas rusos de los Juegos de Rio-2016 y a la exclusión de los deportistas de este país “salvo los limpios” de los Juegos de Invierno de Pyeongchang-2018, del 9 al 25 de febrero.En el fútbol, la FIFA ha asegurado hasta ahora que todos los análisis realizados a futbolistas se han revelado negativos.“Si hubiese un problema serio de dopaje en el fútbol, ya se sabría, sea en Rusia o en no importa qué otro país del mundo”, defendió el presidente de la FIFA Gianni Infantino el pasado 1 de diciembre, fecha del sortero del Mundial de Rusia -2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi