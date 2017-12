/ El director de Datanálisis, Luis Vicente León , llamó este domingo 31 de diciembre a ver el año nuevo como una oportunidad de construir en Venezuela casi todo de nuevo , en un mensaje de fin de año que difundió a través de su cuenta en Twitter.El analista envió un mensaje de feliz año a los venezolanos e instó a no ver el 2018 como un “año horrible” .“Podemos ver el 2018 como un año horrible y difícil en el que se habrá destruido casi todo. O lo podemos ver como un año donde tenemos la oportunidad de construir casi todo de nuevo. Me quedo con la última visión para desearles un feliz 2018”, manifestó en dicha red social.Podemos ver el 2018 como un año horrible y difícil en el que se habrá destruido casi todo. O lo podemos ver como un año donde tenemos la oportunidad de construir casi todo de nuevo. Me quedo con la última visión para desearles un feliz 2018.- Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi