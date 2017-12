/ Miembros del Frente en Defensa del Norte de Caracas denunciaron que desde la Alcaldía del municipio Libertador se gastaron "una suma exorbitante de dinero para realizar un megaconcierto este 31 de diciembre con artistas internacionales y nacionales", obviando los problemas de recolección de basura, de alumbrado eléctrico y de escasez de alimentos que viven los vecinos de esta jurisdicción, según publica El Pitazo .Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, presentó algunos documentos a los que la asociación tuvo acceso y que demuestran "que a través de cuatro créditos adicionales, el Concejo Municipal de Libertador le aprobó a la recién electa alcaldesa Erika Farías la cifra descomunal de Bs 24.062.667.334 para un denominado Plan Navidades Felices en la ciudad"."Solo para el concierto de fin año en la Plaza Bolívar destinaron la millonada de 12.506.000.000 para montar la rumba con participación de artistas nacionales e internaciones, esto sin contar el presupuesto oculto en dólares para pagarles a estos cantantes. Cifras que aún no han sido presentadas públicamente a los caraqueños", dijo.Rojas señaló que mientras en la Plaza Bolívar unos pocos rumbearan en las cercanías, tanto en barrios como urbanizaciones, los caraqueños tendrán una mesa sin cena fin de año y los sentimientos presentes serán dolor y rabia. "Gastarse este dineral en un concierto mientras en las parroquias populares como Catia, Antímano o La Vega el pueblo está protestando clamando por comida es una ofensa total, aún a pocas horas del 31 de diciembre hay miles de caraqueños que pagaron su Clap navideño y no les ha llegado. Aquí hay un megaguiso de corrupción encabezado por Freddy Bernal que se cimienta en la burla al pueblo", señaló este vecino de la Candelaria.De acuerdo con las denuncias hechas por los vecinos, también se destinaron Bs 11.556.667.334,83 para la compra de adornos, "cuando la realidad es que no hay decoración alguna colocada en ninguna parroquia de Libertador. Aunque podría ser que la alcaldesa Erika Farías considere las montañas de basura amontonadas con el pendón de su cara en cada esquina como arbolitos de Navidad".Informó que para este 31 de diciembre a la medianoche están convocando a un gran cacerolazo por el hambre y contra el Gobierno de Nicolás Maduro . "Hemos estado monitoreando y acompañando al pueblo en sus protestas por comida, reunidos con dirigentes sociales de diferentes parroquias tratando de transformar ese posible estallido social en una verdadera rebelión popular", indicó.Por su parte, Julio Reyes, dirigente social de Catia, aseguró que la comunidad se sumará a la protesta convocada para el 31 a medianoche y que en la zona donde reside están protestando juntos opositores y oficialistas por la vida de sus familias, la cual depende del acceso a alimentos subsidiados. "Para nadie es un secreto el alto costo de los alimentos fuera de la 'extorsión del estado' con los Clap para los sectores populares, que es impagable un kilo de Harina Pan. Y cuando lo hacen es porque o hubo un rebusque o tuvo que sacrificar otro rubro, esa es la verdad", destacó.Reyes expresó que no quieren una megarumba sino obtener la comida prometida para sus familias, ya que muchas veces esos alimentos pasan por las manos de los colectivos bachaqueros que son los que dominan las ventas de comidas. "La gente está clara de quién juega con el hambre de los ciudadanos, no es un secreto que quienes manejan los grandes negocios con la comida son la propia dirigencia media del Psuv (concejales y diputados) y unos que otros vivos criollos de alguna Ubch", acotó el vecino de Libertador.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi