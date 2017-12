/ Nueva Zelanda y las islas de Kiribati y Samoa fueron los primeros lugares del mundo en abrazar al año nuevo. Con un gran espectáculo de láser y fuegos artificiales, los habitantes de Nueva Zelanda dieron la bienvenida al 2018.En el edificio Sky Tower de Auckland, un edificio de 328 metros de altura y una de las construcciones más emblemáticas de ese país, miles de personas se concentraron para disfrutar el espectáculo pirotécnico que alumbró la Nochevieja.Auckland in New Zealand becomes first major city to welcome in 2018 #HappyNewYear pic.twitter.com/rXqgihHqDi- BBC News (World) (@BBCWorld) 31 de diciembre de 2017Horas después, a las 13.00 GMT se oyeron las campanadas de medianoche en Australia , donde los habitantes de Sidney recibieron el 2018 con espectaculares fuegos artificiales que incluyó una cascada arcoiris en celebración a la reciente legalización del matrimonio homosexual, según reseñó AFP.El actor australiano Hugh Jackman ha colaborado en el diseño del espectáculo pirotécnico que reunió a millones de personas en la costa australiana. Un show que se dio bajo las mayores medidas de seguridad que incluyó un dispositivo policial reforzado tras los recientes ataques terroristas.#FelizAñoNuevo #Sidney pic.twitter.com/9RMZe7rdJB- Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi