Quiere volver a la Toldería a como dé lugar. Pablo Aurrecochea se ofrece ?gratis en la función que sea? a Guaraní.El experimentado arquero, de 36 años, lamenta que la directiva no lo tenga en cuenta para el proyecto 2018.En este sentido, mediante sus redes sociales , el hoy jugador de Merlo de la Primera C argentina indicó que está a entera disposición del club legendario.?Tengo una gran tristeza que al club Guaraní, que di la vida por esos colores y sigo amando cada día que pasa, no me llamaron ni para ver si estoy a disposición, al indio voy gratis en la función que sea.Lo mejor que tiene el club es su gente y eso respeto y admiro?, tuiteó el ?vasco?.El portero uruguayo tuvo un recordado paso por Dos Bocas (2009-2013) y desde su salida se mantiene a la expectativa en cada periodo de traspasos.Tras la salida de Alfredo Aguilar, la directiva de Toti Acosta busca fichar al menos un arquero más (con la llegada de Gabriel Perrotta) y trata de dar con el guardián de jerarquía (insiste por Ignacio Don) que necesitan sus tres palos.

