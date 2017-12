/ Los ciudadanos de las naciones insulares de Kiribati y Samoa , situadas en el Pacífico sur, fueron los primeros del globo en saludar el 2018 .Estos archipiélagos, cuya población combinada supera los 300.000 habitantes, escucharon las doce campanadas a las 10.00 GMT y entraron así en el 1 de enero.Los siguientes en saludar el Año Nuevo fueron los habitantes de la isla neozelandesa de Chatham, situada unos 680 kilómetros al sureste de las islas principales de ese país.Más adelante, el resto de los habitantes de Nueva Zelanda y la población de Fiyi y Tonga estrenaron año.Miles de personas asistieron al espectáculo de láser y fuegos artificiales en Sky Tower, un edificio de 328 metros de altura y una de las construcciones más emblemáticas de Auckland, ciudad situada en el norte de Nueva Zelanda , según Radio New Zealand.RT BBCWorld: Auckland in New Zealand becomes first major city to welcome in 2018 #HappyNewYear pic.twitter.com/rhSpKwyNnU #NEPA #NEPABuzz- NEPABUZZ (@NEPABUZZ1) 31 de diciembre de 2017El Año Nuevo entrará en la mayor parte del territorio australiano a las 13.00 GMT.El actor australiano Hugh Jackman ha colaborado en el diseño del espectáculo pirotécnico que alumbrará la Nochevieja en la Bahía de Sídney, donde las autoridades pronostican la asistencia de 1,6 millones de personas.La Policía ha planificado bloquear con coches y camiones algunas calles de Sídney para evitar ataques terroristas con vehículos, como los ocurridos en los últimos años en países como España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Suecia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi