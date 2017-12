/ Rafael Ramírez , quien fue durante más de una década jefe de Petróleo s de Venezuela (PDVSA) y ministro del Petróleo del difunto presidente Hugo Chávez, comparó este domingo al jefe del Estado, Nicolás Maduro , con Herodes y le acusó de estar “asesinando a la Revolución” .“Hoy día la Revolución Bolivariana, esa criatura, niña aún, es sacrificada en aras del poder, de mantener los privilegios, la prepotencia y la ceguera de Herodes. Triste espectáculo el que se observa en nuestra querida Patria”, escribió el que fuera conocido como “zar del petróleo” en su columna de la web Aporrea.Ramírez renunció a principios de este mes de su cargo de representante de Venezuela ante la ONU tras ser señalado desde el círculo de Maduro por corrupción, después de que criticara abiertamente las decisiones económicas del sucesor de Chávez.El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, le acusa de estar implicado en actos de corrupción en PDVSA, y le ha pedido a Ramírez -que no ha vuelto a Venezuela tras dejar su cargo en la ONU en Nueva York- que regrese a su país a “dar la cara”.“Has abusado de su nombre y su imagen, tratas de parecerte a él (a Chávez), no puedes”, le escribe Ramírez a Maduro “ Si nuestro Comandante estuviese entre nosotros, y bajara del Cuartel de la Montaña, hiciese cola para la comida, o estuviese en las calles de Caracas, viera a los niños en los basureros, ¿qué haría?, ¿con qué cara le responderías? “, agrega.El extenso artículo insiste en las críticas a las políticas económicas de Maduro al recriminarle haber “impuesto un paquetazo, como los del FMI, pero sin ningún compromiso macroeconómico” y recordarle la inflación disparada, “nunca vista en nuestra historia”, que padece la economía venezolana.Ramírez recrimina asimismo a Maduro haber mantenido las distintas tasas de cambio oficial , un régimen de monopolio de la venta de divisas por parte del Estado que introdujo Chávez y que según sus críticos provoca que quienes reciben dólares al mejor tipo de cambio hagan negocio revendiéndolos después en el mercado paralelo.“Un diferencial cambiario que te has empeñado en mantener y que ha hecho millonarios a tu entorno y tus amigos”, dice el exzar del petróleo en el texto.Ramírez desechó también la responsabilidad que le imputa el jefe del Estado en la caída de la producción en PDVSA, que bajó este año de los dos millones de barriles diarios por primera vez en 28 años y ha sido declarada en “default” por varios actores financieros internacionales.El ingeniero denuncia la “persecución política” que habría supuesto la detención en los últimos meses de cerca de 70 directivos de PDVSA, entre ellos los expresidentes de la compañía Eulogio del Pino y Nelson Martínez, cercanos a Ramírez, y descarta presentarse ante la Justicia porque, según dice, no hay Estado de Derecho en Venezuela Ramírez explica además que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) rondan su casa y la de su suegra en Caracas y han intentado entrar en su vivienda.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi