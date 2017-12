/ Y las horas del 2017 ya están llegando a su fin… Independientemente de la fortuna o desventura que cada quien haya podido tener durante estos 365 días , hay una realidad "país" como les gusta decir a algunos que no se puede soslayar, subestimar u ocultar.Ya reposan en las páginas del año que termina, rosarios de análisis, recomendaciones, sugerencias que por cierto no han sido escuchadas por lo que pueden tomar decisiones.También reposan los cientos de personas que perdieron sus vidas en la lucha por un ideal, aunque su esfuerzo no haya sido del todo bien canalizado.Las imágenes de niños enfermos, pacientes solicitando medicinas y personas comiendo de la basura también permanecen en nuestra memoria y es muy difícil dejar de evocarlas cuando suene el tradicional cañonazo.Pero… también creo firmemente que hay espacio para la esperanza, que debemos valorar ser unos empeñados sobrevivientes de los obstáculos que tuvimos que sortear día a día. Un aplauso para todos los que no nos dejamos vencer por la tristeza y decidimos reinventarnos, buscar nuevos caminos y darle la vuelta a cada situación. En 2017 descubrimos o redescubrimos lo importante que es tener salud, familia, amigos y trabajo… eso es un regalo de vida.En Descifrado , queremos darles las gracias por acompañarnos en este proyecto que se decidió relanzar y que aún estamos construyendo. FELIZ AÑO queridos lectores quienes desde nuestro país o desde el exterior apuestan por la Venezuela que queremos y podemos lograr juntos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi