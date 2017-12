/ El 2017 fue un gran año deportivamente hablando, en el cual los fanáticos de todo el mundo pudieron disfrutar desde un Cristiano Ronaldo conquistando nuevamente el fútbol mundial, pasando por el primer anillo de la NBA de Kevin Durant, hasta una final épica de las Grandes Ligas entre los Dodgers y los Astros que culminó 4-3 a favor del equipo de José Altuve.Pero a partir de este lunes es historia y hay que darle paso a un 2018 que también promete. Nada más con decir que habrá Mundial de fútbol porque ya pasaron cuatro años desde que Alemania conquistó Brasil, basta y sobra.A continuación repasaremos los eventos más importantes que nos traerán estos doce meses que empiezan mañana:¡Se acabó la espera!El pasado 1 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de Rusia 2018 y los hinchas del fútbol alrededor de todo el mundo ya ansían que llegue el 14 de junio para ver a sus países o selecciones favoritas pelear a muerte durante un mes por la Copa del Mundo.Entre los grupos más atractivos están el de Argentina (D), quien se medirá a Croacia, Nigeria y la incómoda Islandia, y el de la campeona del mundo, Alemania (F), que enfrentará a México, Suecia y Corea del sur.Los cuatro favoritos para coronarse a simple vista parecen ser los alemanes, España, Francia y, según el horóscopo chino, Brasil. Sin embargo, nadie olvida que los mejores jugadores del mundo -Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - juegan en Argentina y Portugal, lo que los hace también candidatos al título con todo y sus contras.Un All-Star diferenteLa NBA anunció hace semanas que el próximo juego de las estrellas tendrá una particularidad diferente al de todas las ediciones pasadas: ya no se enfrentarán Este versus Oeste, sino que se elegirán a dos capitanes, uno por cada conferencia, quienes luego escogerán a los miembros de sus equipos.Esto quiere decir que, por ejemplo, LeBron James (Este) podrá jugar en el mismo equipo que Kevin Durant (Oeste), o Stephen Curry (Oeste) podrá hacer de las suyas con Giannis Antetokounmpo (Este).Una nueva modalidad que invita a esperar con ansias que llegue febrero.Un nuevo SupertazónEl Super Bowl, o mejor conocido por los hispanohablantes como Supertazón, es un campeonato profesional de fútbol americano que tiene un efecto muy particular: consigue que por un día no solo en los Estados Unidos, sino también personas de todo el planeta disfruten de este deporte, sin necesariamente ser aficionados.Este partido, que enfrenta a los campeones de la conferencia nacional y la conferencia americana, se disputará el domingo 4 de febrero donde el cantante Justin Timberlake dirá presente en el famoso medio tiempo.Hamilton y Vettel continuarán su batallaLa Fórmula 1 promete incrementar la competencia entre el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, y su rival de escudería en Ferrari, Sebastian Vettel, ambos tetracampeones en la competencia automovilística, que verá el regreso al calendario de Alfa Romeo y del circuito de Francia, el más antiguo del mundo.Tras conquistar su cuarto título mundial, el piloto británico espera superar a Vettel en sus cuentas personales mientras que el alemán quiere sumar su primer campeonato con Ferrari, para, además, acabar con el poderío de Mercedes en el Mundial de constructores.Mientras tanto, como lo hizo en la campaña pasada y también en el 2016, el joven de Red Bull, Max Verstappen, se asoma como promesa a sorprender en el deporte motor. "Es la estrella joven más brillante que hemos visto en mucho tiempo. Puede ser un candidato al título en 2018. Sus habilidades son geniales y todo hemos visto que está corriendo y compitiendo con el gran coche con el que está corriendo y en el gran equipo en el que lo está haciendo", advierte Hamilton.París recibirá a Nadal y FedererEste 2018 también significa una nueva oportunidad para que Rafael Nadal y Roger Federer escriban otro capítulo más en la historia de su rivalidad en el Torneo Internacional de Tenis Roland Garros, que se llevará a cabo durante dos semanas, a partir del 27 de mayo, en París, Francia.Novak Djokovic, que viene de recuperarse de una lesión, también competirá así que nada está dicho.Que comience el juegoLas expectativas para este nuevo año en todas las disciplinas son bastante altas así que, ¿quién dijo miedo?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi