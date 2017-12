/ Para algunos es insólito y para otros es cansancio, de la burla al pueblo, lo que provocó la furia de las barriadas para salir a las calles a exigir que se cumpla la promesa del pernil navideño ofrecido por el Régimen rojito.Redacción Venezuela Al DíaEn uno de los largos y tediosos episodios de “Aló Presidente” de Hugo Chávez, el Supremo se reía al leer una carta enviada al programa que decía: “por andar con la boca llena de pernil de navidad no alzan la voz para reclamar su derecho, o sea, bozal de pernil” .Por lo vivido en los últimos días en varios estados del país, esa frase no estaba tan alejada de la realidad del venezolano, que a punta de desabastecimiento, con una inflación acumulada de 2.700% en 2017 y con el control de la alimentación que mantiene el Régimen, se ve obligado a conformarse con lo que el Clap ofrece.Militares si disfrutarán de su pernil ¿Privilegios de enchufados? (Fotos)Voy a dejar esto por aquí y me voy a retirar lentamente…Una publicación compartida de todoesjoda (@todoesjoda) el Dic 30, 2017 at 2:46 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi