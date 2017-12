/ La inflación tiene altar en Venezuela . No tiene intención de irse, por el contrario, se crece y transforma en hiperinflación. El augurio de los economistas para 2018 es tenebroso y tiene aliados: la destrucción de la producción de alimentos y bienes esenciales le abonó el terreno ya germinado con una política económica terca en controles, intervencionismo y pretensión de sustituir al sector privado.El escenario económico se proyecta con una variación de precios acumulada sobre el dos mil por ciento -en las estimaciones conservadores- impacto que las familias, dependientes de sueldo mínimo, están lejos de soportar. Y es que comprar hoy un kilo de queso a 120 mil bolívares y mañana temblar con un precio de 180 mil derrite cualquier billete de bolívar "fuerte"."Sólo puede haber estabilidad económica cuando se garantizan condiciones adecuadas para que los productores inviertan, produzcan y ofrezcan sus bienes y servicios, cubriendo la demanda de la población. Sin producción no hay forma de rescatar equilibrios ni garantizar calidad de vida", asegura Luis Vicente León, presidente de Datanalisis.A los venezolanos recomienda racionalizar el dinero, administrar los pocos bolívares ante la devoradora hiperinflación, porque viene "una crisis mucho más fuerte" de la presente, que obligará a cambiar la económica personal y prepararse. "No tiene sentido mantener bolívares en tu cuenta ni en tus manos. Debe cambiarse de inmediato por bienes o moneda dura" sin desprenderse o vender bienes que "permiten pago a largo plazo".Gustavo Machado, economista, propone buscar alternativas de ingresos para abastecerse de rubros esenciales: comida y medicamentos. "Tener provisiones de alimentos, medicinas, porque se espera una aceleración del proceso inflacionario. Este tema es importante para las familias, satisfacer sus necesidades".¿Cómo?Cómo protegerse de los precios come salarios no tiene fórmula inmediata. Machado explica que los salarios de los trabajadores fueron pulverizados por la inflación. Una posibilidad de adquirir más ingresos para soportar la carga está en vender activos que no representen valor notable. Ya hay familias que ofrecen artículos de poco uso "no esenciales. Hay personas que participan en ventas y compras".Reconoce que será "difícil" lograr provisiones porque el incremento de precios no tiene límites. Anticipar recursos en tiempos de escasez es una estrategia complicada, "cada vez es más difícil adquirir alimentos, más costoso". Hay que evitar gastos no necesarios.Los venezolanos se enfrentarán a un 2018 que hereda un balance económico negativo. Con caída del Producto Interno Bruto de 12 por ciento, inflación acumulada de dos mil 100 por ciento, pérdida de cuatro mil millones de reservas internacionales, una empresa petrolera "destruida", demostrada en la baja de 19 por ciento de la producción petrolera, y salarios reales caídos en más de 30 por ciento.José Guerra, economista y asambleísta, destaca que " Venezuela está urgida de un programa de estabilización económica. No un programa tradicional de ajuste recesivo. Con la estabilidad se detendrá en seco la hiperinflación y la economía volverá a crecer".AGREGADO DE MÓDULOS.Las 10 recomendaciones para enfrentar la hiperinflación en 20181. Generar divisas por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o por remesas.2. El ahorro en hiperinflación no se refiere a guardar moneda devaluada e impactada por inflación sino a ser conservador en la forma de gastar.3. No venda activos para quedarte con bolívares. Perderás el activo y los bolívares. Adelanta con esos recursos las compras indispensables para tu vida y mantén el remanente (si hay) en activos monetarios referidos a moneda dura.4. Si no hay opción y necesita vender activos para vivir, trate de vender primero aquellos que representan costos de mantenimiento y no ingresos por actividad o alquiler. No financie en bolívares ninguna parte de la venta y trate de obtener moneda dura.5. Obtén toda la deuda que puedas en bolívares, porque en breve no valdrá nada.6. Tu ingreso en bolívares se pulveriza frente a una inflación que podría superar 50 % mensual. Anticipar el gasto es una medida clave, pero no suficiente. Debe solicitar a tu patrono que adelante tu salario y beneficios cuanto sea posible y ajustar con la mayor frecuencia posible.7. No se quede con bolívares ni venda o preste servicios para ser pagados en bolívares en un lapso posterior, porque ya no valdrá lo mismo.8. Ahorrar en bolívares es equivalente a guardar en el horno tu panela de hielo.9. No tiene ningún sentido mantener bolívares en tu cuenta ni en tus manos. Debe cambiarse de inmediato por bienes o moneda dura, que es prácticamente cualquiera que no sea la tuya.10. ¿Qué hace una persona común para enfrentar los embates de una crisis hiper inflacionaria? Lo primero es racionalizar que debe prepararse para una crisis mucho más fuerte y larga que las que conoce y la forma de manejar su economía personal debe cambiar dramáticamente.Fuente: Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.