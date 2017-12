/ Stephen Curry volvió a las canchas, tras perderse once partidos, y los Grizzlies (11-25) sufrieron su acierto en el tiro exterior. Ganaron los Warriors (29-8) por 141-128 y el base estuvo imparable.Curry se fue hasta los 38 puntos (13 de 17, 10 de 13 y 2 de 2), 4 rebotes y 3 asistencias, en solo 26 minutos (+24). Sus 10 triples son la mejor marca de lo que va de temporada en la NBA.Kevin Durant (20, 5, 9, 1 y 1 t.), Klay Thompson (21 y 5 as.), Zaza Pachulia (17, 8 y 6), Jordan Bell (11, 3, 2, 1 y 4 t.), Shaun Livingston (9, 2 y 3), David West (7 y 11) y Omri Casspi (7, 3, 1 y 1 t.) fueron los destacados en los Dubs , que volvieron a poder contar con su quiteto inicial de gala.Draymond Green fue expulsado del partido, cuando quedaban 9:45 para el descanso, tras recibir dos técnicas por protestar. Algunos parece que no aprenden.Marc Gasol fue el mejor de los Grizzlies con 27 puntos (10 de 13, 4 de 4 y 3 de 3), 6 rebotes, 1 asistencia y 2 robos, en 28 minutos (-19).Tyreke Evans (22, 3, 9 y 1), Kobi Simmons (17, 1, 3 y 2), JaMychal Green (12, 8 y 2), James Ennis (11, 4, 2 y 1), Deyonta Davis (10, 5 y 2) y Jarell Martin (9, 3 y 1) poco pudieron hacer ante el acierto rival (18 de 33 en triples y 37 asistencias).Más sobre Marc Gasol Jeff Green Grizzlies Noticias relacionadas Los Grizzlies estan fuera de onda Duncan liquida a los Grizzlies en la prórroga Los Cavaliers, los Clippers y los Grizzlies ganan los primeros partidos de los playoffsResultados :-Magic 111-117 Heat. Tyler Johnson: 31, 4, 3 y 1.Goran Dragic: 25, 4, 8, 2 y 1 t. Kelly Olynyk: 17, 6, 3 y 1.Aaron Gordon: 39, 7, 1 y 2 t. Evan Fournier: 23, 6, 3 y 1 t.-Pelicans 103-105 Knicks. K. Porzingis: 30, 7, 3, 2 y 2 t.Jarrett Jack: 15, 4, 7 y 1. Michael Beasley: 15, 5, 1 y 1.DeMarcus Cousins: 29, 19, 4 y 1. Anthony Davis: 31, 9, 1 y 5 t.-Pistons 93-79 Spurs. Andre Drummond: 14, 21, 6 y 3.Reggie Bullock: 22 y 1. Luke Kennard: 20, 1, 1 y 3.Kawhi Leonard: 18, 2, 3, 1 y 1 t. Pau Gasol : 8, 10 y 1.-Hawks 104-89 Trail Blazers. Dennis Schroder: 22, 1, 8 y 1.Taurean Prince: 12, 10 y 5. Ersan Ilyasova: 13, 8, 2, 1 y 1 t.Shabazz Napier: 21, 8, 6, 1 y 2 t. C.J. McCollum: 18, 4, 2, 1 y 1 t.-Jazz 104-101 Cavs. Donovan Mitchell: 29, 4, 6, 3 y 1 t.Ricky Rubio : 16, 10, 8, 1 y 1 t. Derrick Favors: 19, 6, 1 y 3.LeBron James: 29, 8, 6, 2 y 1 t. Jeff Green: 22, 5 y 2 t.-Nuggets 102-107 Sixers. Dario Saric: 20, 9, 6 y 1 t.Robert Covington: 15, 10, 3 y 2. J.J. Redick: 18, 1 y 2.Jamal Murray: 31, 8, 3, 1 y 2 t. Nikola Jokic: 19, 13, 6, 1 y 3 t.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi