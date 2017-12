/ El cantante venezolano Jesús Miranda, conocido como Chyno, informó en su Instagram que se presentará en el famoso concierto que se lleva a cabo en el Times Square de New York para recibir el nuevo año."Estoy muy emocionado y agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad. Representar a mi país en un evento de esta magnitud es un sueño hecho realidad. Se lo dedico a todo mis hermanos venezolanos, mi corazón siempre está con ustedes", dijo el cantante, quien será el único venezolano que participará, en un comunicado de prensa.En una oportunidad que describe como "un sueño hecho realidad", el cantante estará acompañado de Mariah Carey, Nick Jonas y la ex vocalista de Fifth Harmony, Camila Cabello, quienes también se presentarán en la fiesta de fin de año más esperada para el público americano.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi