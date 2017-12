/ La emblemática Puerta de Brandeburgo acoge hoy por vigésimo segunda vez la que se ha convertido en la mayor fiesta en Alemania para dar la bienvenida al año nuevo, a la que se espera acudan hasta esta noche alrededor de un millón de personas y para la que se han reforzado los dispositivos de seguridad.La conocida como "milla de la fiesta", ubicada a lo largo de los dos kilómetros que separan la Puerta de Brandeburgo de la Columna de la Victoria, en la calle del 17 de junio, abrirá sus puestas a las 14.00 horas (13.00 GMT) para acoger las celebraciones, que se prolongarán hasta las 03.00 de la madrugada (02.00 GMT).La organización de este multitudinario evento recomienda no obstante ingresar en el recinto antes de las 19.00 horas (18.00 GMT), pues es posible que los accesos tengan que cerrarse una vez se llegue al tope máximo de asistentes que puede acoger la "milla de la fiesta".Entre los grupos y solistas que ofrecerán actuaciones en directo bajo el cielo estrellado de Berlín figuran Whighfield, The Rasmus, Alice Merton, Conchita Wurst, Lucenzo, Fernando Varela, Bell Book & Candle, Rednex y Frontm3n.A medianoche, unos espectaculares fuegos artificiales con alrededor de 6.000 elementos pirotécnicos y un espectáculo de luces láser iluminarán el cielo berlinés, tras lo cual la fiesta continuará con discoteca al aire libre.La entrada a la "milla de la fiesta" es gratuita, y dentro del recinto, los berlineses y turistas encontrarán una amplia oferta de comida y bebidas, y podrán subirse, además, en una gigantesca noria desde la que podrán ver las celebraciones desde otra perspectiva.Unos 1.400 policías y 500 guardas de seguridad velarán por el bienestar de los visitantes en el recinto, mientras que unos 140 miembros del personal sanitario atenderán cualquier tipo de emergencia médica.El recinto estará protegido por grandes bloques de hormigón y en los acceso al mismo se controlarán los bolsos de los visitantes, que no podrán entrar con ningún tipo de petardos o bengalas ni tampoco bebidas alcohólicas, objetos punzantes y botellas de cristal, entre otros elementos prohibidos.Por primera vez se señalizará explícitamente la zona que ya en años anteriores se reservaba en la carpa de la Cruz Roja a mujer es que hayan sido acosadas sexualmente para prestarles atención psicológica y sanitaria.Alrededor de 1.600 policías adicionales velarán por la seguridad en otros puntos de la ciudad, mientras que los bomberos contarán con más de 1.400 efectivos.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi