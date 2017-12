© Naman Wakil

Solo un 25% de los estudiantes en las carreras mejor pagadas son mujer es Expertos atribuyen la baja participación femenina a factores culturales y sugieren incentivar a las niñas desde la primera infancia para que derriben estos estereotipos. J. Herrera C. y V. González "Mi carrera la mezclaron con ingeniería eléctrica, donde había una mujer . Eso hacía que en la sala hubiera fácil 150 hombres y a lo más 15 mujer es", recuerda Carla Durán, ingeniera civil de la U.de Concepción, sobre sus primeros días de clases."Fueron difíciles, porque si bien venía de una familia de muchos hombres, ver a una multitud intimidaba (…).A los 18 años es abismante la diferencia de madurez entre hombres y mujer es. Eso hacía que a ratos te sintieras fuera de lugar", relata.La experiencia se repite en las 10 carreras con mejores sueldos al cuarto año de egreso.Según datos del portal Mi Futuro del Mineduc, en 2017 solo un 25% de la matrícula, en promedio, correspondió a mujer es.Para Carla, la brecha se origina en la infancia: "No es que las niñas no quieran o no se atrevan, la formación que tuvieron ni siquiera da lugar para que se les llegue a pasar por la cabeza estudiar algo de ese estilo".María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Chile, advierte que este es un fenómeno que se repite a nivel mundial y coincide en que las barreras comienzan temprano: "Vienen de la educación básica y tienen que ver con discriminaciones de género.Para eso también es importante hacer esfuerzo desde los distintos ministerios para visibilizar a las mujer es que son líderes en el ámbito".La menor brecha se observa en Medicina, pero incluso dentro de dicho campo laboral habría diferencias.Pamela Farías, directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, explica que la feminización de una carrera tiene impacto directo en los salarios: "En Medicina, el grueso de las mujer es es pediatra y tiene menor sueldo que una especialización como la oftalmología, un espacio en que hay más hombres".Reducir la brechaDe las 10 carreras con mejores ingresos, ocho son ingenierías.Cristián Hermansen, presidente nacional del Colegio de Ingenieros y académico de la U. de Chile, asegura que "falta probablemente difusión, de las universidades y a lo mejor también de nosotros como colegio".Para Farías, es necesario cambiar la idea de que la ambición y el poder son atributos poco deseables en una mujer "A las niñas, sobre todo, hay que inculcarles un poquito más de ambición, que no es malo querer llegar muy lejos y tener poder, de decidir y también económico".ONU Mujeres ya está abordando la problemática a nivel escolar."A partir de diferentes programas, trabajamos con escuelas públicas para fomentar la autoconfianza en las niñas, para que puedan elegir carreras en estas áreas", dice Salamanca.Según Carla Durán, las nuevas generaciones muestran una mayor apertura."En la vida laboral siento que es un poco más complejo, especialmente con los ingenieros mayores. Creo que es porque en la época en que estudiaron, era aún menor la cantidad de mujer es y desde hace unos años ya hemos empezado a aparecer en su entorno laboral.Con los ingenieros más jóvenes siento que hay un mayor respeto y una mejor convivencia".''Es importante hacer un esfuerzo desde los distintos ministerios para visibilizar a las mujer es que son líderes en el ámbito".MARÍA INÉS SALAMANCA Representante de ONU Mujeres en Chile''A las niñas hay que inculcarles un poquito más de ambición, que no es malo querer llegar muy lejos y tener poder".PAMELA FARÍAS Directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer''Falta probablemente difusión, de las universidades y a lo mejor también de nosotros como colegio".CRISTIAN HERMANSEN Presidente nacional del Colegio de Ingenieros

