Las propuestas educativas para 2018. Dónde y cómo anotarse Por Desiree Jaimovich 31 de diciembre de 2017 [email protected] (iStock) Desarrolladores, analistas y testers. Son varios los perfiles que se buscan en el universo IT, un sector donde cada año quedan vacantes 5.000 puestos.A su vez, en este rubro la participación femenina es escasa: apenas 1 de cada 11 personas que trabajan en tecnología son mujer es.En el último tiempo surgieron varias propuestas educativas que apuntan a disminuir la brecha de género y generar mayor inclusión digital y laboral.Club de chicas programadorasApunta a mujer es de entre 13 y 17 años que quieran dar sus primeros pasos en programación.Los cursos, gratuitos, se dictarán en enero y febrero en las sedes del Centro y Belgrano de Icana, en la Ciudad de Buenos Aires.Si bien los cupos ya están completos, la institución abrió una lista de espera para las interesadas.Para inscribirse hay que ingresar aquí .La idea es que estos talleres se expandan a otras ciudades del país como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Ushuaia, entre otras.La iniciativa surgió hace dos años con el apoyo de CESSI .También es parte de las actividades que se enmarcan dentro del foro estratégico Argentina-Estados Unidos , una propuesta de trabajo colaborativo entre el sector privado y público de ambos países, para avanzar en el desarrollo de la educación y la tecnología.Chicas en TecnologíaEsta agrupación cuenta con varias propuestas gratuitas que tienen como fin favorecer la inclusión digital de las mujer es.Programando un mundo mejorEstá pensado para mujer es de entre 13 y 16 años.Durante dos tardes y un fin de semana las participantes se reúnen para pensar posibles soluciones a situaciones problemáticas de su entorno.En función de esto aprenden a diseñar y programar una aplicación para resolver esa situación.Comunidad Chicas en TecnologíaA lo largo del año se generan varios talleres y encuentros para charlar sobre oportunidades de beca así como para analizar propuestas para potenciar proyectos y emprendimientos.Para contactarse con la agrupación y recibir información sobre algunas de las iniciativas para 2018 se debe ingresar aquí .Plan 111 milEl año pasado, el Gobierno lanzó un plan nacional con el fin de capacitar 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores, en los próximos cuatro años.A diferencia de los casos anteriores no apunta sólo a mujer es, sino que la iniciativa está abierta a toda la comunidad.Los cursos duran dos cuatrimestres y se dictan en escuelas técnicas, centros de formación profesional y universidades en más de 100 ciudades de todo el país.Y es completamente gratis.LEA MÁS: Cuáles son los perfiles profesionales más demandados por las empresas en la ArgentinaAl finalizar la capacitación y tras rendir un examen, el estudiante recibe un certificado que cuenta con el aval del Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción de la Nación.El requisito para inscribirse es haber finalizado el secundario o estar cursando el último año.También pueden anotarse quienes tengan un título terciario o universitario y no hay límite de edad. Para registrarse hay que ingresar aquí .LEA MÁS:Con un click, 40 mujer es sin trabajo pueden convertirse en programadorasPor qué la tecnología es "cosa de hombres"MediaChicas: talleres gratuitos de métricas, big data y machine learning

