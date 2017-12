© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

El sábado tuvieron lugar protestas callejeras por tercer día consecutivo en el país, donde multitudes enfrentaron a las autoridades. Durante las manifestaciones, dos personas fueron abatidas a tiros por la policía en una ciudad provincial 31 de diciembre de 2017 Estudiantes protestan en la universidad de Teherán . (AFP PHOTO) El ministro iraní de Interior, Abdolreza Rahmani Fazli , alertó este domingo contra quienes "utilizan la violencia y crean desorden" tras una nueva noche de protestas en el país."Quienes destruyen los bienes públicos, crean desorden y actúan en la ilegalidad deben responder por sus actos y pagar el precio.Actuaremos contra la violencia y quienes provocan el miedo y el terror", declaró el ministro a la televisión estatal.Según la agencia Ilna, cercana a los reformistas, "80 personas fueron detenidas en Arak (centro) y tres o cuatro personas resultaron heridas" en los enfrentamientos en la ciudad del sábado por la noche." Varios individuos intentaron atacar los edificios públicos pero no lo lograron (?) la situación de la ciudad está bajo control ", dijo un responsable local citado por Ilna que no quiso identificarse.(AFP PHOTO) Según los vídeos publicados en las redes sociales pero no verificados, hubo manifestaciones en muchas ciudades del país.Dos personas murieron en la ciudad iraní de Dorud (oeste) en el marco de las protestas contra el gobierno de los últimos días, declaró este domingo el vicegobernador de la provincia de Lorestán."El sábado por la noche hubo una protesta ilegal en Dorud y varias personas salieron a las calles respondiendo al llamamiento de grupos hostiles, lo que provocó enfrentamientos", explicó Habibollah Khojastehpour a la televisión oficial."Desgraciadamente dos ciudadanos de Dorud murieron en esos enfrentamientos", añadió.Una mujer con cartel en que pide ?democracia? en Irán El vicegobernador no explicó las circunstancias de las muertes pero aseguró que las fuerzas de seguridad no habían disparado contra la muchedumbre.Por su parte los Guardianes de la Revolución aseguraron en un mensaje en Telegram que personas con armas militares se infiltraron entre los manifestantes y empezaron a "disparar al azar hacia la muchedumbre y el edificio del gobernador", con el resultado de dos muertos y seis heridos.Según Khojastehpour "ni la policía, ni los militares ni las fuerzas de seguridad dispararon contra la gente".Con información de AFPLEA MÁS: Irán : dos muertos y cinco heridos de bala en la represión del tercer día de protestas contra el gobierno

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

237 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi