Mohamed Elneny publicó una hiriente broma contra el chileno en su cuenta de Twitter y generó el descontento de los compatriotas del atacante sudamericano 31 de diciembre de 2017 (Getty) El mediocampista egipcio, Mohamed Elneny sorprendió a propios y extraños con una cruel broma que publicó en su cuenta de Twitter, la cual tiene como exclusivo protagonista, a su compañero del Arsenal, el chileno Alexis Sánchez.La publicación generó un gran re vuelo en la misma red social, alcanzando los 2 mil comentarios , los cerca de 30 mil "likes" y los 16.500 "retweets" . Entre las respuestas, se pudo ver a muchos chilenos enojados con el posteo.Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁 @MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁 @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJnâ€" Mohamed ELNeny (@ElNennyM) December 30, 2017"¿Quién me acompañará a Rusia ?.Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Olivier Giroud, Alex Lacazette, Laurent Koscielny, Héctor Bellerín, Nacho Monreal, David Ospina… Lo siento mi amigo Sanchez, no hay lugar para ti" , bromeó el futbolista egipcio de 25 años quien disputará su primer torneo mundial.El mediocampista, quien generalmente ocupa un lugar en el banco del conjunto de Arsene Wenger nombró a todos los compañeros de equipo que viajarán al próximo mundial e hizo hincapié en la ausencia del atacante chileno , quien no podrá disputar el torneo tras quedar eliminado en las eliminatorias sudamericanas."Muy mala tu broma, acuérdate que fue Chile el que se quedó fuera de un mundial y es doloroso amigo , falta de respeto , además tú no le has ganado a nadie y eres un suplente en ese equipo, primero piensa antes de escribir" , fue una de las respuestas por parte de los fanáticos trasandinos.Por otra parte, los aficionados del conjunto "Gunner" consideraron que con esa broma, Alexis Sanchez terminaría abandonando el club tras los rumores que lo vinculan al PSG y el Manchester City en este período de fichajes que se avecina.pic.twitter.com/rxQybLMopIâ€" Xbox19X🇨🇱⚡️ (@Xbox19X7) December 30, 2017Muy mala tu BROMA, acuérdate que fue Chile el que se quedó fuera de un mundial y es doloroso amigo , falta de respeto , además tú no le has ganado a nadie y eres un suplente en ese equipo, primero piensa antes de escribirâ€" Carlos Molina (@kaka_roto_77) December 30, 2017pic.twitter.com/qau2Yy6euAâ€" Xbox19X🇨🇱⚡️ (@Xbox19X7) December 30, 2017Quien es titular en @Arsenal ? Sorry @ElNennyM acá no hay lugar para ti 😎â€" Saulo Miranda (@Zaulord) December 30, 2017Pero gracias por mantener el asiento calentito..pic.twitter.com/8Vt4B21oDjâ€" Wilo Castillo (@ChilenoCastillo) December 30, 2017LEA MÁS:Chile, sin Mundial: el desafío de reconstruir el prestigio tras la debacleViral: la imagen que utilizan los peruanos para reírse de Chile por haber quedado fuera del Mundial de Rusia Juan Antonio Pizzi va al Mundial de Rusia 2018: quedó afuera con Chile pero firmó con Arabia Saudita

