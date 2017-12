© Naman Wakil

Las autoridades estadounidenses advierten de una intensa ola de frío durante los próximos días en el este y centro del país 31 de diciembre de 2017 Una pareja camina cerca a las cataratas. (AP) Un clima extremadamente frío marcará el comienzo del 2018 en gran parte de los Estados Unidos, con bajas temperaturas récord en la zona central, dificultando los viajes y enfriando las celebraciones del Año Nuevo.(Aaron Lynett/The Canadian Press via AP) Pero hay zonas en las que el frío ha cambiado el paisaje y lo ha transformado en un lugar especial que parece sacado de un cuento encantado: las cataratas del Niágara.(Aaron Lynett/The Canadian Press via AP) Las fotos muestran un lugar completamente congelado, inclusive las populares cascadas.Visitors take photographs at the brink of the Horseshoe Falls in Niagara Falls, Ontario, as cold weather continues through much of the province on Friday, Dec. 29, 2017. (Aaron Lynett/The Canadian Press via AP) En Nueva York, y en otros lugares de EEUU, también se espera una fuerte ola de frío extremo.A post shared by Adam Danni Photograghy (@adamrdanni) on Dec 27, 2017 at 6:46am PSTEl termómetro en Times Square, en Nueva York, bajará a menos 12 grados Celsius con una sensación térmica de casi menos 18 grados durante las últimas horas de 2017, predijo el Servicio Meteorológico Nacional, lo que pondrá a prueba la fuerza de voluntad de cientos de miles que se aprestaban a celebrar.A post shared by Kael Rebick (@punkodelish) on Dec 27, 2017 at 6:04am PSTA post shared by Arjun Yadav (@arjsun) on Dec 26, 2017 at 10:50am PSTA post shared by Sulé Van Der Merwe (@suletjie_vdm) on Dec 29, 2017 at 2:11pm PST

