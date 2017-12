/ Para el año 2017 se instauró en Venezuela un mecanismo revolucionario que permitiría garantizar la justicia social para aquellos sectores priorizados, al tiempo que fortalecería las misiones socialistas impulsadas por el Gobierno bolivariano para la protección del pueblo.Es por eso que para el 20 de enero, el Estado dio inicio a la gran jornada de carnetización con 1.876 puntos en su primera fase desplegados en todas las Plazas Bolívar del territorio nacional, los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo , Barrio Tricolo r, urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y en las Bases de Misiones socialistas con el objetivo de fortalecer las políticas públicas.Un instrumento de garantía social El Carnet de la Patria es una herramienta de identificación y estadística creado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro , con la finalidad de luchar contra la Guerra Económica y además lograr determinar, a través de la segmentación, la cantidad de personas que se ven beneficiadas por las misiones sociales del Estado.Este instrumento fue diseñado para levantar una gran base de datos que permitiera determinar las necesidades de cada venezolano de manera precisa e individual.Gracias a un código QR instalado en cada carnet, ha sido posible determinar las poblaciones más vulnerables en sectores como pensionados, personas con alguna discapacidad, madres en situación de vulnerabilidad, familias sin viviendas o con infraestructuras inadecuadas, pacientes crónicos o con necesidades quirúrgicas urgentes, entre otros."Todo el venezolano que quiera la prosperidad, la felicidad y la paz, vengan al nuevo sistema del Carnet de la Patria", instó el Mandatario nacional.Asimismo, durante la emisión de su programa dominical los Domingos con Maduro n° 77, explicó que este carnet permitirá "hacer más eficiente todos los programas de protección social para la resolución de problemas y necesidades del pueblo, para tener una sociedad socialista (..) Construyamos el nuevo poder popular (..) Es un instrumento para un nuevo y poderoso movimiento popular. Para articular y coordinar el sistema de misiones. Más que un censo es una encuesta para revisarnos y abordar a las comunidades donde no han llegado los programas".¡En todas sus fases! Pueblo abocado al registro Desde su exitoso arranque, miles de venezolanos se han volcado masivamente al registro en todo el país tras el llamado del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro Es por eso que el Ejecutivo Nacional, ha extendido en diferentes oportunidades las jornadas para el registro del Carnet de la Patria . Gracias al gran movimiento que causó desde su primera jornada, este proceso de organización se ha posicionado como el más importante que ha tenido la Revolución Bolivariana en los últimos 10 años.Cabe destacar, que el pueblo signó este proceso transformador con un abocamiento exhaustivo en respuesta a la política empleada por el Presidente Maduro con 16 millones 595.140 de venezolanos inscritos a este innovador sistema de protección social, articulado con la Gran Misión Vivienda Venezuela ; Misión Barrio Nuevo , Barrio Tricolor ; Misión Hogares de la Patria , CLAP , pensiones de la Misión en Amor Mayor y becas estudiantiles, junto al Movimiento Somos Venezuela , para agilizar la política social impulsada para preservar los derechos fundamentales del pueblo.Es así que el Primer Mandatario, anunció el pasado 16 de diciembre que este sistema se establecerá en las regiones y municipios del país de manera directa y contará con el apoyo de los gobernadores y alcaldes, para atender demandas del pueblo.Metas superadas Desde su desarrollo hasta la fecha el gobierno ha atendido más de 15 millones de personas a través de la política social creada por el Mandatario Nacional, señaló recientemente el Ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez .En este sentido, gracias al censo de dicho programa, se determinó que el 57% mujer es son las inscritas en el proceso, 43% son hombres; 32% son jóvenes de entre 15 y 35 años de edad; 34% tiene de 35 a 55 años, y 33% son adultos mayores a partir de 55 años.Asimismo, se contabilizó que el 98% son alfabetizados, 9% tiene alguna discapacidad, 6,9% no posee instrucción educativa o técnica, 58% tiene acceso a Barrio Adentro y 91% tiene acceso a los CLAP; 34% de los carnetizados percibe un ingreso menor al salario mínimo, de ese grupo, 61% son mujer es; o que 4% de los carnetizados ha recibido atención a través de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, entre otros datos.De igual forma, el Jefe de Estado informó que en el Plan Chamba Juvenil están registrados, a través del Carnet de la Patria, un total de 860.811 jóvenes, una población que será integrada a planes productivos para el país.Siguiendo con el mecanismo de inclusión al sector estudiantil, más de 2 millones 500 mil estudiantes estarán en las universidades, permitiendo la consolidación del estudiantado, no solo de pregrado, sino a nivel de postgrado.Gracias a la implementación del carnet de la patria se incrementó el ingreso universitario en un 30%, permitiendo que nuestra nación tenga la quinta matricula más alta del mundo en materia de estudiantes universitarios "el próximo año tendremos más de 420 mil estudiantes acudiendo a las aulas de clases de las distintas universidades del país", detalló el Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa.Avances tecnológicos en revoluciónDebido a sus elementos tecnológicos sustanciales para organizar todo el proceso que tiene la Revolución Bolivariana , y centrando su acción de gobierno en la satisfacción de las necesidades públicas se creó el pago electrónico a través del código QR del Carnet de la Patria para adquirir el beneficio de los CLAP y cualquier otro servicio.Por lo que su teléfono inteligente se convierte ahora en un punto de venta, ya que al descargar la aplicación se puede realizar una transacción, solo falta que se registre en el portal web www.billeteramovil.gob.ve para utilizar el servicio.Instrumento de vanguardia articulado para la atención social Venezuela dispone del 72% de su presupuesto para la atención social de la población, es por ello que el gabinete nacional buscó la protección del pueblo haciendo un esfuerzo con medidas novedosas como el bono navideño , bono niño Jesús , chamba juvenil, bono escolar .Avanzando a pasos agigantados el Gobierno nacional priorizó, entregando 3 millones de morrales y útiles escolares para los niños de la Patria, además de un bono por Bs 250 mil para la compra de útiles escolares, así como 10 millones de juguetes para la época decembrina.Siguiendo con el proyecto social, 4 millones de venezolanos recibieron Bs 500 mil como bono navideño, y otros 4 millones recibieron el ticket del niño Jesús para festejar con gran regocijo la época navideña.Igualmente, 200 mil nuevas pensiones fueron activadas por el Presidente, por lo que más de 100 mil adultos mayores se convirtieron en nuevos pensionados, a través del Código QR del Carnet de la Patria sin intermediarios, sin gestores, y sin retardos, para superar los 3 millones y medio de pensionados, lo que se traduce en que más del 92% de abuelos están siendo reivindicados.El sistema ha facilitado, además, los trámites para obtener medicinas a través del programa 0800 SALUDYA (0-800-7258392), plan que gestiona la entrega de medicamentos directamente en las comunidades.Con este carnet de protección social, más de 180 mil nuevos ingresos a la educación superior se han realizado a través del estudio que ofrece el código QR como forma de gobierno digital sin ningún tipo de intermediarios. Asimismo, ingresaron 18 mil nuevos efectivos para la Policía Nacional Bolivariana .Cabe destacar que esta acción del innovador sistema del Carnet de la Patria, se consolidará en 2018 como el gran instrumento articulador de toda la política social ofrecida por el proceso revolucionario, para contribuir con los derechos fundamentales del pueblo.