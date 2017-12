© Naman Wakil

No todas fueron buenas noticias en el ámbito en el último año para los atletas profesionales. Un repaso por los fiascos cuyos protagonistas esperan no repetir en 2018 31 de diciembre de 2017 La eliminación de Italia del Mundial de Rusia 2018Por primera vez desde 1958, Italia no estará presente en una Copa del Mundo . Luego de haber quedado eliminado en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el combinado europeo sumó el fracaso más grande de su historia al no obtener el pasaje en el repechaje frente a Suecia.La actuación de Conor McGregor ante Floyd MayweatherEn el T-Mobile Arena de Las Vegas, el boxeador estadounidense volvió del retiro para darle una paliza al irlandés , quién se había jactado de ser el mejor en cualquier deporte de contacto y apenas pudo hacer pié sobre el ring.El resultado final fue un nocaut técnico en el décimo round, luego de una serie de golpes que el luchador de artes marciales mixtas no pudo soportar.Ambos se llenaron de dinero, pero el show sobre el cuadrilátero fue todo de "Money" .La implementación del VAR en el fútbolSe anunció como la solución a todos los problemas que desencadenaban las polémicas decisiones arbitrales.En lugar de eso, tanto en la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y en las ligas europeas como la Serie A y la Bundesliga, el sistema dejó en claro que no es garantía de seguridad y en todas las competencias ha provocado nuevo conflictos.La eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018(AP) El bicampeón de América finalizó sexto en la Eliminatoria Sudamericana tras caer por 3 a 0 ante Brasil en la última fecha y no obtuvo el pasaje a la Copa del Mundo.A pesar de contar con figuras de renombre como Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, "La Roja" fracasó en el torneo y ahora deberá prepararse para Qatar 2022.La pésima temporada del equipo Honda-McLaren en la Fórmula 1(Getty Images) "Por resultados, pongo un 1 sobre 10 a nuestra temporada" , aseguró Zak Brown, CEO de McLaren.El equipo quedó noveno en la temporada (sobre 10) y completó la peor campaña desde que se unieron en 2015 para buscar crecer en la máxima categoría del automovilismo mundial.La escudería cerró el año con pérdidas millonarias y solo desazón deportiva , por eso decidió romper el vínculo con Honda y en 2018 los motores los aportará Renault.El descenso de Argentina en la Copa Davis(Getty Images) El defensor del título cayó en el repechaje ante Kazajistán y perdió la categoría por primera vez desde 2002.Si bien su máxima estrella, Juan Martin Del Potro, no participó de la serie, el hecho de que haya obtenido el título en 2016 califica este hecho como un fracaso.La eliminación de Holanda del Mundial de Rusia (AFP) El equipo de los Países Bajos quedó tercero en su zona de Eliminatorias por debajo de Francia y Suecia y no alcanzó el boleto a la próximo Copa del Mundo .Luego de haber sido tercero en Brasil 2014, este año sumó un nuevo fracaso similar al del 2002, cuando tampoco clasificó al de Corea y Japón.El falso renacimiento del MilanEl equipo italiano ahora es gestionado por el magnate chino Yonghong Li y gastó más de 100 millones de dólares en refuerzos que no estuvieron a la altura .Además, sumó 16 despidos entre directivos y cuerpo técnico en el marco de un plan de renovación. Pero nada de esto dio resultados y en noviembre echaron al entrenador Vincenzo Montella para poner en su lugar al ex futbolista e ídolo de la institución Gennaro Gattuso.Ese cambio tampoco sirvió y el equipo cerró el 2017 en mitad de tabla de la Serie A , torneo en el que regaló al Benevento el único punto que tiene en el torneo en un histórico 2 a 2.

