Jake Gyllenhaal, Nicole Kidman, la chilena Daniela Vega, y los novatos Brooklyn Prince y Timothée Chalamet, entre los elegidos por The New York Times 31 de diciembre de 2017 El prestigioso diario The New York Times eligió a los diez actores que sobresalieron del resto de sus colegas por sus conmovedoras interpretaciones durante 2017.Daniel Kaluuya(@latimes) Get Out (¡Huye!) es Daniel Kaluuya . El primer plano de él con los ojos abiertos de par en par y llenos de lágrimas es recordado por todos aquellos que vieron este filme de terror que marcó el debut como director de largometrajes de Jordan Peele. "La actuación silenciosa y reactiva de Kaluuya es la clave de 'Get Out' ", fue la crítica de The New York Times.Nicole KidmanFue uno de los mejores años en la carrera de la actriz australiana. Ganó un Emmy por su gran interpretación en la serie dramática de HBO Big Little Lies , donde interpretó a una ama de casa víctima de abuso doméstico, y deslumbró también en la gran pantalla con El Seductor de Sofia Coppola y El sacrificio de un ciervo sagrado de Yorgos Lanthimos.Tiffany HaddishLas nominaciones para los 75º Globos de Oro generaon controversia el mes pasado. Uno de los casos que generó polémica fue la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que no reconoció la película de comedia número 1 de Universal Pictures: Girls Trip , o su estrella emergente, Tiffany Haddish , quien recibió elogios por la prensa especializada por su papel en este comedia romántica dirigida por Malcolm D.Lee.Jake GyllenhaalStronger ( Más fuerte que nunca ) narra la historia de Jeff Bauman , un sobreviviente de los atentados en la maratón de Boston, donde murieron tres personas y otras cientos resultaron heridas. El filme con dirección de David Gordon Green pasó sin pena ni gloria por los cines pero nada de eso importa gracias a l a magistral actuación de Jake Gyllenhaal , quien interpreta a Bauman, que debido a una de las explosiones perdió ambas piernas.El drama explora su batalla personal y la difícil recuperación física que tiene que vivir durante cerca de un año.Su perseverancia para recuperarse inspiró a toda la nación, además de tener un papel protagonista por haber sido él quien identificó a los autores de la masacre .Daniela VegaEn A Fantastic Woman ( Una mujer fantástica ) la actriz transgénero Daniela Vega se roba todas las escenas con su interpretación honesta y real de Marina, una mujer que se enfrenta a la muerte repentina de su compañero Orlando (Francisco Reyes), un duelo que la familia de este le impide vivir en paz.Blanco de reproches, prejuicios y violencia, Marina resistirá.La revista especializada Variety especula con una eventual postulación de Vega en la categoría de Mejor Actriz en los próximos premios de la Academia.A su vez, estima que el filme del chileno Sebastián Lelio competirá en la categoría de Mejor Película Extranjera junto a The Insult de Ziad Doueiri (Líbano); Loveless de Andrey Zvyagintsev ( Rusia ); The Wound de John Trengove (Sudáfrica) y The Square de Ruben Östlund (Suiza).Brooklynn PrinceEn el drama social The Florida Project , con dirección del neoyorquino Sean Baker , que trata los olvidados del sueño americano, la interpretación de la joven estrella Brooklyn Prince de tan sólo siete años está a la altura de cualquier otra veterana actriz en la pantalla grande.Timothée ChalametTimothée Chalamet con su protagonismo en Call Me By Your Name (Llámame por tu nombre) se consagró como el actor revelación de 2017.Pero si dudas su papel de Elio, un joven que tiene su primera experiencia sexual con otro hombre, es lo que termina por situarlo como una gran promesa de Hollywood. La película del italiano Luca Guadagnino , es una de las tres en las que Chalamet apareció este año (las otras son "Hostiles" y "Lady Bird").Andy SerkisAndy Serkis es un actor y director de cine.Conocido por haber interpretado a Gollum en las trilogías cinematográficas de El Señor de los Anillos y El hobbit .Su último trabajo fue en Star Wars: Los últimos Jedi. Este año el New York Times lo eligió como uno de los mejores actores por César, el chimpancé protagonista de la película War for the Planet of the Apes.Cynthia NixonEn esta biografía sobre la poetisa estadounidense Emily Dickinson , el director Terence Davies contó con una sensacional interpretación de Cynthia Nixon.En este filme, su realizador muestra la belleza, gracia, la luz y la oscuridad que eran parte de ella y que fluían por medio de su pluma.Saoirse RonanA sus 23 años la actriz neoyorquina de origen irlandés ya cuenta con dos nominaciones a los premios Oscar: mejor actriz de reparto por Expiación, más allá de la pasión (2007) y en la categoría de mejor actriz por Brooklyn (2015). A las órdenes de Greta Gerwig, que debuta como directora con la comedia indie Lady Bird , Ronan ha recibido críticas favorables en la piel de una estudiante con inclinaciones artísticas que busca encontrar su lugar en el mundo.Su trabajo ya ha recibido una nominación en los Globos de Oro y es muy probable que acabe optando a la estatuilla dorada.LEA MÁS:Las 12 películas que perdieron más dinero de la historia del cine

