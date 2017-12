/ La selección de Chile, bicampeona de América, no se clasificó al Mundial de Rusia 2018. Con ello, varias figuras del combinado sudamericano perdieron la oportunidad de participar en la que pudiera ser su última cita mundialista como el portero Claudio Bravo (34 años) o el delantero Alexis Sánchez (29).Aunque no sea una nota alegre, más de uno no ha dejado pasar la oportunidad de hacerle bromas a los jugadores chilenos. Uno de los que se más ha sido epicentro de la “burla” de otros futbolistas que si estarán en Rusia 2018 ha sido el atacante del Arsenal.Recientemente uno de sus compañeros en el equipo inglés, el egipcio Mohamed Elneny hizo una cruel broma al respecto a través de un tuit.El mediocampista africano se mofó de Sánchez recordándole que en Rusia 2018 no hay lugar para él: “¿Quien vendrá conmigo a Rusia ? Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Olivier Giroud, Alex Lacazette, Laurent Koscielny, Héctor Bellerín, Nacho Monreal, David Ospina… Lo siento mi amigo Sánchez, no hay lugar para ti”, bromeó el egipcio de 25 años quien sí disputará su primer torneo mundial.El tuit le ha dado la vuelta al mundo y ya tiene más de 18 millones de retuits, más de dos millones de respuestas y más de 30 millones de “me gusta”.Con amigos así, para que enemigos, estará pensando el Alexis Sánchez , a quien definitivamente ¡no lo pelan! Ni siquiera la noche antes de Año Nuevo.Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁 @MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1 sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁 @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn- Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 30 de diciembre de 2017Andrea Seña//Noticia al díaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi