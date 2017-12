/ 12-16: Sin respuesta. En Miraflores: Sin respuesta; Procuraduría General de la República: Sin respuesta. A veinte (20) Diputados(as): Sin respuesta. A cinco (5) Comunicadores Sociales de la Revolución: Sin respuesta; entre otros, Alcaldes, dirigentes regionales, comunales, haciendo todos oídos sordos a esta propuesta. Después de alcanzar profundas reflexiones, en mi tarea como revolucionario, he concluido que debo dejar en evidencia la actitud soberbia de los sesudos asesores de Nicolás Maduro , quienes se burlaron de este humilde patriota, por cuanto les explicaba que había ideado un mecanismo para derrotar la guerra económica en 15 días, que sería capaz de eliminar la inflación inducida; además de recaudar para el beneficio del pueblo venezolano, la cantidad de TRESCIENTOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000.000,oo).; superando las expectativas para el año 2018, por concepto de IVA e ISLR. Hoy, he decidido entregar a este foro el contenido de este Informe; por cuanto su esencia proviene de la sabiduría del pueblo, que hoy pide al Todopoderoso el quebrantamiento de estos burócratas, que están dejando perder la Revolución. Entiéndase hermanos, que la solución, la materializará el propio pueblo, que sí quiere salvar a la Revolución y a la patria. A continuación, les planteo parte del material que el gobierno no quiso oír: El problema sabemos que es político, creado por EEUU y la oposición, que incide en lo económico, lo social, y en lo psicológico. Hasta ahora, nada de lo que aplica el Gobierno es efectivo, porque la solución es jurídica. Se ha permitido que treinta mil (30.000) comerciantes de alimentos establecidos, de los cuales hay (12 mil); y ficticios con códigos polar (18 mil), afecten de manera flagrante a casi treinta millones (30.000.000) de venezolanos y venezolanas. ¿Por qué no se aplica la ley a los comerciantes? ¿Por qué nadie emite facturas? ¿Cuántos comerciantes han sido condenados? ¿A cuántos se les han establecido medidas en libertad con estricto seguimiento? El pueblo sabe que son estos comerciantes, los generadores de tanta maldad. El problema es más simple de lo que parece, lo que ha complicado la salida a esta situación de guerra, es la pésima asesoría del Gobierno; el hecho de no hacer una evaluación profunda de sus fallas; además de no rectificar y de hacer caso omiso al clamor de las bases del poder popular, que ha ocasionado una preocupante desconexión con el pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro , debe ejercer la autoridad y siempre he propuesto coordinar de una vez, por todas, un despliegue para vencer esta guerra económica en 5 pasos: 1) El gobierno bolivariano organiza el operativo con lineamientos a Sundde, Seniat, GNB, fiscales y jueces. 2) EL Pueblo organizado, asume el operativo masivo, inmediato y secreto. 3) Las Inspecciones conjuntas y simultáneas a nivel nacional de Sundde, Seniat, GNB, producen la detención en flagrancia de los comerciantes infractores. 4) Se coordina la presentación simultánea de comerciantes, ante los Tribunales Penales, solicitando las medidas privativas de libertad. (Admisión de los hechos). 5) Establecer un Sistema de Seguimiento estricto a los procesados y condenados, con garantías reales o confiscación en beneficio de la República. El 95% de todos los comerciantes a nivel nacional, son de oposición, no obstante, terminan enriqueciéndose por la falta de autoridad del Estado. Estos actores, boicotean las iniciativas económicas del gobierno bolivariano, nos debe resultar claro que su estrategia tiene como características, la mutabilidad y la simplicidad. Con una orden clave aumentan precios a nivel nacional (Dollar Today), aumentan 300% y luego acuerdan rebajar con Sundde 100%. Colocan a los venezolanos, en colas; ralentizan el pago por punto electrónicos y si no les permiten delinquir por esa vía, lo hacen a través de la usura en efectivo. Nuestro papel moneda, lo venden en Colombia 100% por billete. En ejercicio de su cofradía de maldad, fijan precios acordados; bajan o desvían la producción, y no pasa nada. Los industriales, condicionan al comerciante, indicándole los nuevos precios que ellos piensan aumentar; más grave aún, en el caso de la cabilla y el cemento, que son producidos por el Estado a precios justos, lo venden a precio Dollar Today; y no pasa nada. Estos apátridas, los "honestos" comerciantes, venden con precios de Dollar Today el aceite y derivados, que PDVSA vende a precios justos; y no pasa nada. Las panaderías e industriales del trigo y los comerciantes, venden con precios Dollar Today. ¿Dónde queda la fijación acordada de precios? ¿Qué es lo que no está funcionando? Estos delincuentes comerciantes, se sienten cómodos, transitando todos los días en medio de la impunidad. Se burlan en la cara del pueblo, y no sienten el más mínimo respeto hacia el Presidente; con su soberbia, aseguran que no le temen a la autoridad. Los comerciantes internacionales, se unen al concurso del Boicot y torpedean la compra de productos importados para surtir a los CLAPS; ¿Solución? Léase los artículos 51 Ley Sundde; Código Orgánico Tributario (115,119) Código Orgánico Procesal Penal: artículos 1, 234, 235, 236 237. Fíjense compatriotas, el 95% de todos los comerciantes al detal a nivel nacional, evaden los impuestos del IVA y especulan, cometiendo estos delitos impunemente. ¿Quién explica a la población que la Especulación tiene una pena de 8 a 10 años de prisión (Art. 51 ley del Sundde); Defraudación: Pena de 6 meses a 7 años de prisión y multas del 500% del impuesto defraudado, art 112 y sig. Código Orgánico Tributario" Irónicamente, las dos leyes promulgadas por Nicolás Maduro , no se aplican. ¿Quién explica esto? los comerciantes en Venezuela , actúan sin control, se mueven en un submundo para legal. Más grave aún, el gobierno no tiene conocimiento del destino de millones de transacciones electrónicas comerciales, ya que nadie entrega factura, hay una desidia gubernamental, la recaudación es prácticamente nula. Al efectuarse una simple operación matemática, se deja en evidencia la desproporción en el pago de los recaudos del IVA y consecuencialmente del ISLR, si sumamos las cantidades de dinero canceladas a través de los puntos electrónicos de venta, de los últimos seis (06) años (registradas por todos los bancos y fácilmente auditable por la superintendencia de bancos), con todos los pagos hechos al fisco nacional del 12%, se tendrá el resultado dantesco de la evasión en el área comercial y se demostrará fehacientemente, la gigantesca defraudación realizada contra la nación y contra el Legado de nuestro amado Comandante Chávez. Con la implementación de las medidas anteriormente propuestas, el gobierno bolivariano, recuperaría mensualmente, la cantidad de TRESCIENTOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES. (Bs. 300.000.000.000.00,) adicionales a lo esperado, eliminando de inmediato la evasión fiscal y la especulación, que en este momento supera el 70% en el sector mercantil de la economía, que procura insolventar el gobierno bolivariano derrocarlo y/o derrotarlo electoralmente. El enemigo debe ser identificado y desenmascarado. Los ejecutores operarios son: Ø Los bancos que ofrecen el mecanismo idóneo para evadir. doscientos mil puntos electrónicos a comerciantes y empresas fantasmas. Ø Las empresas polar y otras grandes, que distorsionan eficientemente el mercado, con la Distribución a empresas establecidas y fantasmas que no tienen local comercial. Ø Los comerciantes al detal que acaparan, especulan y evaden el pago de los impuestos en todo el país. Ø Existen en Venezuela , más de un (01) millón de empresas fantasmas, que no tienen domicilio real y que los comerciantes utilizan para evadir y especular. Las grandes empresas (polar y otros) le venden a comerciantes al detal fantasmas, que no tienen local comercial, para que no tengan control y puedan "bachaquear", y distorsionar eficientemente el mercado. El caballo de Troya, los cuerpos de seguridad (GNB, SEBIN, Policías) y los cuerpos burocráticos (Seniat y Sundde), en una minoría eficiente; es la quinta columna que los ampara y vive de ellos compartiendo las altas ganancias especulativas. "No matan la vaca enferma, solo la ordeñan" Ni los comerciantes, ni los cuerpos de seguridad y burocráticos respetan la ley, no temen a la autoridad. Saben que no hay quien les aplique el rigor de la dura ley; por delinquir. No hay que reformar ni crear leyes, con la normativa plenamente vigente, podemos juntos ganar la guerra económica. Insisto, nuestro gobierno, no ha detectado la raíz del problema; por eso las soluciones no han sido acertadas. Estos delincuentes, continúan en el tiempo reincidiendo; y cuando se les sancionan atacan con más fuerza al consumidor. Como puede notarse, la estrategia de la CIA, ha estado mimetizándose progresivamente; y en un solo acto de sabotaje comercial, pretende en la actualidad derrocar a Nicolás Maduro , con una acción simple: no pago, (sin factura). Resulta inminente el peligro de una insurrección, en este momento de extrema debilidad en la distribución de alimentos, los precios se encuentran dolarizados; sólo tendrían que cortarse los suministros de importación y desestabilizar con los alimentos. La desesperación de la oposición, los induce a obedecer las órdenes de EEUU. ¡Por Dios! controlando la inflación, el aumento de los salarios, beneficiaría eficazmente el poder adquisitivo del pueblo, que en estos momentos los rechaza por ser generadores de mayor inflación. En definitiva, se deben procesar a los directivos, responsables de estos hechos delictivos, que se arropan en la imagen de la ecuanimidad y la decencia, que solo es una máscara que oculta a un peligro para la sociedad, que crea hambre miseria y desesperación al pueblo más necesitado. Ellos crearon el problema de la inflación inducida y defraudaron al estado con el IVA y el ISLR, DIEZ BILLONES DE BOLIVARES, en cinco años y el Presidente no lo sabe. Nicolás Maduro , debe verificar por que la inflación interanual comercial es de 3000% y no se refleja en el IVA ni en ISLR. La estrategia de la derecha, es ir por el Rey; por eso lo dejaron comer piezas importantes, para que se triunfalice y adelante las elecciones presidenciales. ¡No se debe cometer ese error! el gobierno por su terquedad, no tiene capacidad en este momento para reaccionar en tres meses. "Si el juego está seguro, no se cierra". Sabemos, que saldría Lorenzo mantuano, como hombre joven, profesional, gerente, exitoso, de familia ilustre; tiene dinero y no necesita corromperse, es honesto y vendrá a recuperar la confianza y la esperanza en el nuevo gobierno. Compatriotas, este oligarca, ofrecerá dólares a trabajadores de Pdvsa, Corpoelec, Venalum y a pensionados; engañaría al pueblo, pero ganaría las elecciones. Lamentablemente, nuestro gobierno no escucha a su pueblo. Los elementos del delito de Desestabilización Económica, cometidos por Empresas Polar: a- Sujeto activo: Junta Directiva de Empresas Polar. b- Sujeto pasivo: El estado venezolano. c- Acción: Desestabilización económica. d- Objeto material: productos de la cesta básica. e- Objeto Jurídico (Antijuricidad): impedir la Distribución y comercialización de alimentos. f- Culpabilidad: El delito es doloso. g- Momento consumativo: Continuado. h- Penalidad: 10 a 12 años. i-Naturaleza de la acción penal: De Acción pública. El gobierno para empezar, debe implementar de inmediato la retención por los bancos del 7 y 12% IVA, de cada transacción electrónica (punto electrónico comercial) de los contribuyentes comerciantes y depositarla en las cuentas del fisco nacional. Conjuntamente con la nuevas formas de control de recaudación directa del Seniat, que podrá ser por repetición; y así ocasionar la devolución del dinero al comerciante previa prueba (medida de emergencia temporal preventiva) los comerciantes en general tienen dos o más puntos electrónicos de comercio, por cuanto los utilizan, según sea el caso, para respaldar y cobrar según la factura (legal) y otros puntos electrónicos comerciales para defraudar el 70 % de sus ventas. En conclusión, si se pretende derrotar la guerra económica, las evasiones fiscales, deben ser eliminadas de forma inmediata y definitiva. La burla al pueblo es depravada y causa un gran malestar. La impotencia, genera ese sentimiento de desprecio, desconfianza, desesperanza, insomnio, estrés, angustias, y profundiza el sentir colectivo, que el gobierno no hace nada. ¡Reaccionemos!, no estamos para fiestas; compatriotas, estamos en medio de una guerra económica. Somos nosotros, el pueblo de a pie, quienes la sufrimos; y los políticos solo están defendiendo sus posiciones de poder. El pueblo tiene la razón; en este material, se plantea la recuperación de la credibilidad en las soluciones planteadas por el gobierno, hasta lograr el objetivo político intangible y fundamental como lo es la confianza económica en nuestra Revolución y la esperanza en el futuro inmediato de nuestro país. La CIA logró sus objetivos principales desde hace dos 02 años en una gran parte de la población venezolana: 1) La falta de confianza en las políticas y proyectos económicos del gobierno 2) La falta de esperanza en el porvenir del país, el gobierno si no ataca y soluciona este problema del desabastecimiento y especulación no obtendrá la victoria electoral. ¡PUEBLO VENEZOLANO, UNIDOS, DERROTAREMOS LA GUERRA ECONÓMICA Y VENCEREMOS! Presidente Obrero Nicolás Maduro , El pueblo tiene la razón. En el Zulia, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2017. A disposición de mi pueblo heróico, queda de ustedes, Atentamente, Alberto Salazar Abogado Revolucionario de la patria de Bolívar