/ militar de la Revolución Bolivariana para encausar el conflicto político (de clases) con una derecha política que, bajo los dictados del imperialismo yanqui, se lanzó de lleno por el camino de la guerra civil como ultima ratio para salir del gobierno de Maduro y destruir al proceso Bolivariano. Elecciones y Dialogo muestran hoy, cada cual a su manera, sus respectivos resultados en una coyuntura crucial. En el primer caso, el país muestra un mapa político caracterizado por la rotunda hegemonía político-electoral conquistada por las principales fuerzas políticas de la Revolución Bolivariana (fundamentalmente del Psuv), tras recorrer un camino cuyo punto de partida se encuentra en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -factor catalizador por excelencia de la nueva situación-, a partir de cuya actividad se conjuraría la violencia política de la MUD y se abrían los causes para la contraofensiva electoral (comicios del 15 de Octubre para Gobernadores y del 10 de diciembre para Alcaldes), que pondría en manos del Psuv (la mayoría) y aliados (una minoría) 19 gobernaciones (de 23) y 308 alcaldías (de 335), concretándose de esa manera un importante tramo dentro de la perspectiva de la consolidación de la Paz política que la ANC se ha propuesto como objetivo fundamental. A decir del Presidente Maduro , se consolidaron "los anillos de protección de la Revolución" (ANC, Gobernaciones y Alcaldías) de caras a un 2018 que "será el año de la derrota definitiva de la derecha", aludiendo las elecciones Presidenciales prevista para el próximo año: Un tramo determinante, o uno de los tramos determinantes, para la consolidación de esa paz política. Pero la hegemonía electoral del Psuv ha tenido frente a sí a un colosal enemigo, al que hasta ahora ni ha podido derrotar, ni contener, ni mucho menos moderar y muy presente en el Dialogo Gobierno-oposición, como carta fuerte de los agentes políticos del gran Capital: la guerra económica. De ahí que no cese de gravitar sobre la cabeza de las fuerzas dirigentes interrogantes como esta: ¿por qué si ahora tenemos una ANC revolucionaria, 19 Gobernaciones, 308 alcaldías y una Ley de Precios Acordados, los precios aumentan inclementemente sin que nada los detenga, haciéndonos la vida cada vez más y más difícil? Interrogante a la que algunos Constituyentistas han intentado responder con argumentos como este: "eso sucede porque esta es una economía monopolizada", asomando, al mismo tiempo, futuras revisiones a una Ley de Precios Acordados que apenas ha sido promulgada por la ANC, además de ensalzada por las bondades inmanentes a su marca de origen: el acuerdo de voluntades entre el Gobierno y sectores del capital privado (¿monopólico?) en una materia sumamente sensible: la ganancia capitalista. En este hecho, es decir, en el reverso de la hegemonía electoral del chavismo, residen los elementos que plantean una encrucijada critica para nuestra Revolución, cuyos rasgos no han hecho más que acentuarse con cada nuevo avance de la contraofensiva política; porque si la ANC, como se ha dicho desde el primer día, fue convocada "para restablecer la paz política e iniciar el camino para consolidar con bases solidas la construcción de la paz económica" (N. Maduro ante ANC 07/09/17), y tomando en cuenta que la consolidación de la paz política ha estado directamente relacionada con los triunfos electorales alcanzados hasta ahora, cabe preguntarse: ¿sobre la base de premisas organizativas y perspectivas de clase se consolidará la paz económica una vez se haya consolidado la paz política: más protagonismo político del pueblo y los trabajadores o más mediatización de este ejercicio por parte del Psuv y de los órganos del Estado bajo su control? ¿Hasta qué punto la consolidación de la paz política, aparte de allanar el camino a la estabilidad institucional necesaria para una recuperación de la población en términos materiales (de sus condiciones de vida), está apalancando, también, un proceso rectificación y reimpulso global de la transición revolucionaria al socialismo en función de consolidar genuinas organizaciones de masas (de trabajadores, comunales, campesinas, etc., etc.), susceptibles de convertirse en las bases de nuevo Estado revolucionario que la ANC debe garantizar? ¿No está esta perspectiva en correspondencia con el golpe de timón planteado por el Comandante Chávez hace 5 años cuando dijo: "Independencia o nada, Comuna o nada"? No puede ni debe excluirse, mucho menos relativizarse, el peso que han tenido las graves consecuencias producidas por el asedio imperialista yanqui, con su sequito de lacayos y "sanciones", dirigido a consumar uno de sus objetivos más preciados: destruir la línea de flotación revolucionaria del gobierno Bolivariano. Todo ello, además, en medio de un mundo cada vez más convulsionado por la descomposición acelerada del sistema capitalista internacional, y por el curso de conflagración que imprimen las principales potencias del mundo (EEUU, Europa, Japón, China Rusia ) enfrascadas en una disputa a muerte por la hegemonía mundial, con los graves peligros y consecuencia que esto supone para los pueblos y la humanidad. No cabe dudas: vivimos "en época de guerras y revoluciones", la época de la agonía mortal del capitalismo. Constituyente y los problemas de la paz. Desde el momento mismo de su elección, dos temas han gravitado poderosamente sobre la Constituyente: la consolidación de la paz y la solución de la grave crisis económica. El día de su instalación el 04/08/17, su segundo vicepresidente, Isaías Rodríguez, a la par de reconocer las connotaciones de esa sesión inaugural (en ella se destituyó a la ex fiscal del Ministerio Publico y se designó a Tarek W. Saab como nuevo Fiscal General) manifestó que el tema económico "era el alma central de la ANC", significando con eso la importancia (y urgencia) de adoptar medidas económicas junto a las de naturaleza política. Posteriormente, en su primera comparecencia ante la plenaria Constituyente (08/08/17) el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro , entre otras cosas, proclamaría que: "El reto más grande que tenemos es lograr la prosperidad económica". En el mes de Julio había declarado: "La primera ley que le voy a presentar y a pedir a la Constituyente es una ley para combatir la especulación de los precios y establecer la regulación de todos con mano de hierro, una ley de economía, la ley constitucional, es lo primero que le voy a pedir a la Constituyente". El 09 de agosto (2017), en un encuentro con el Consejo Nacional de Economía Productiva, que agrupa a empresarios nacionales pertenecientes, fundamentalmente, a sectores de la mediana y pequeña industria, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, afirmaría: "La Constituyente está comprometida con la diversificación de la economía para romper el modelo rentista". Frente tales perspectivas, el Constituyentista por el sector empresarial Oscar Schemel, expresaría el punto de vista de los intereses de su sector: "ninguna economía ha sido exitosa gobernando contra el mercado, pero tampoco para el mercado (…) El Estado debe conducir esta economía, gobernar con el mercado y no contra el mercado (…) hay que reafirmar el derecho a la propiedad privada y respetar las leyes económicas". Al compas de la nueva dinámica en curso, desde la gran prensa burguesa se recogían las declaraciones de las cámaras empresariales y comerciales cerrando filas bajo sus lemas de siempre: "No más controles, liberación de la economía a las leyes del mercado, respeto absoluto a la propiedad privada, seguridad jurídica para la inversión" y un largo etcétera. Desde la masa de la población las expectativas no eran menores, pero determinadas por intereses diametralmente distintos: el de la subsistencia y necesidad de que se detuviera el desmadre de la economía. Ante este cuadro de expectativas en el tema económico, el ministro Elías Jaua, en un artículo de su autoría titulado "Constituyente y Economía" (14/08/17), expresaría lo siguiente: "Sobre la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se está generando una creciente demanda, de propios y extraños, de solución inmediata de la compleja situación económica que ha sido causada por la guerra permanente a nuestro modelo económico, por la caída estructural de los precios petroleros, por los problemas estructurales de la producción nacional y por los errores coyunturales, que sin duda hemos cometido en el manejo de la política económica, a lo largo de 18 años de revolución. "(…) la ANC no tiene una varita mágica para superar todas estas variables que atentan hoy contra nuestra economía. La superación de los problemas económicos será el resultado del esfuerzo productivo y honesto de la empresa privada, de los trabajadores y trabajadoras, de las nacientes formas de propiedad social y comunal, de la empresa pública y de la rectoría y acción transparente del Estado sobre los factores económicos. La Asamblea Nacional Constituyente tiene un mandato principal que es lograr la estabilidad política, la tranquilidad pública y que se respete el derecho a vivir, trabajar, estudiar, producir y distribuir en paz que tiene el pueblo venezolano. Solamente con lograr esas condiciones, ya la misma estará impactando positivamente en la vida económica del país." Tras las primeras sesiones, frente al problema en cuestión (la economía) tomaron cuerpo dos posiciones en la ANC, específicamente en su directiva: por un lado, la de quienes se aferraban a la posición "primero se debe consolidar la paz política para luego consolidar la paz económica", estableciendo de plano una división de objetivos que se materializarían en dos momentos distintos, en atención a una agenda parlamentaria preestablecida (Delcy Rodríguez y Aristóbulo Isturiz, Presidenta y primer vicepresidente de la ANC respectivamente, serán los exponentes de esta posición). Por el otro lado, la de quienes concebían esos objetivos como cuestiones a concretar sin intervalos mecánicos entre uno y otro, pero priorizando lo económico dada la gravedad de las condiciones reinantes. Era el criterio del entonces segundo Vicepresidente de la ANC Isaías Rodríguez. De tal suerte, la paz devino en un problema mediado por enfoques distintos respecto al modo de concretar los objetivos, políticos y económicos, a ella asociados. Esto, en los marcos de una agresión permanente (la guerra por múltiples medios) de las clases asociadas al gran capital imperialista, cuyas acciones (luego del 30-J), se despliegan abiertamente a través de una táctica de tenaza, que combina (no superpone) dos movimientos simultáneos orientados a un mismo fin: mientras por un lado aprieta con amenazas de acabar violentamente con la vida del pez (por medio de la acción militar que de hecho prepara a los ojos de todos), al propio tiempo, y de modo "pacifico", procura el colapso irremediable (asfixia económica), sacándole agua a la pecera en la que se encuentra. Precisamente, bajo la presión de la espiral ascendente e incontenible de precios desatada luego del 30-Jul, las tensiones en la Constituyente en torno a la economía tendrían un desenlace: desde un sector se estigmatizó como "traidores a la Patria" a aquellos que asomaban el débil o nulo papel de la Constituyente frente a la guerra económica. No hubo mayores debates. En realidad, no hubo nada digno de este concepto. Acto seguido, sobrevino la salida de Isaías Rodríguez de la escena Constituyente. Y Aristóbulo "el profe" Isturiz (reincorporado a sus funciones constituyentes luego de la derrota en el Estado Anzoátegui), proclamaría con énfasis triunfal, como para que no quedara dudas a nadie, que: "la prioridad de esta ANC es consolidar la estabilidad política, alcanzar la paz del país, porque sin paz política es imposible que haya paz económica, no es posible lo uno sin lo otro". Desde entonces, la ecuación quedó perfecta, pero lejos de que los progresos en la consolidación de la paz política impactasen positivamente en la vida económica del pueblo, los hechos "económicos" no han hecho otra cosa que evidenciar una feroz agudización de la guerra económica, traduciéndose, de facto, en una descomunal transferencia masiva de riquezas desde el pueblo trabajador hacia las arcas de la burguesía y toda su cadena de expoliación social (impunemente). En otras palabras: la guerra económica (como toda guerra burguesa) se ha convertido en una gran empresa comercial con ganancias fabulosas que hacen más ricos a los ricos (y sus secuaces) y más pobre y difícil la vida del pueblo trabajador. Pero esto, contrario a lo que pueda suponerse, no constituye argumento alguno para deslegitimar y poner en un plano subalterno la trascendencia de las decisiones y medidas políticas adoptadas por la ANC, en especial esa con la que marcó su actividad: la destitución de la ex fiscal general y el nombramiento del actual Fiscal General Tarek W. Saab. Antes bien, este paso, como sabemos, dirigido en primera instancia a consumar la paz del país (mediante la extirpación de la impunidad que desde el Ministerio Publico se garantizó a los promotores de la violencia fascista para colapsar institucionalmente al gobierno nacional y despejar la vía a la intervención imperialista), en la medida en que se fue encaminando a desbaratar la trama de corrupción apuntalada desde el Ministerio Publico, develó una cuestión cardinal: el problema de la paz no son dos momentos distintos y distantes uno de otro, sino las dos caras de una misma moneda, profundamente interrelacionadas. De manera, entonces, que apenas en sus primeros pasos para arribar a la paz "política" del país, el Fiscal General terminó llegando, a su vez, al campo de la guerra económica y empezó a mostrar ante el mundo la otra cara de este fenómeno: el desfalco gansteril en PDVSA (ligado con la caída de la producción petrolera) y el saqueo continuado y agravado de las divisas de la Republica (casos CADIVI y CENCOEX), no desde el 2013 hasta acá, ¡sino desde el 2004!, por parte de capitalistas reales (locales y externos y de distintos tamaños) y ficticios ("empresas de maletín") con el infaltable concurso cómplice desde el Estado. De más está decirlo: no puede menos que celebrarse -y respaldarse radicalmente- la cruzada contra la corrupción emprendida por el Fiscal General de Republica, con el decisivo apoyo del Presidente Nicolás Maduro . La trama delictiva orquestada contra la salud económica de la Republica (potenciadas con las "sanciones" del gobierno yanqui) y puesta a la luz por el Fiscal, puso en evidencia, entonces, que la guerra económica tiene, cuando menos, dos facetas: por un lado, la que hacen los señores del gran capital en sus distintos ámbitos (financiero, farmacéutico, alimentario, cadenas de distribución, etc.) y, por el otro, la que se ejecuta (a la sombra de la negligencia, el silencio cómplice y la ineficiencia) en el sector estatal de la economía por sectores pertenecientes a, o asociados con, la burocracia oficial; y en ambos casos, con el concurso de "políticos" y funcionarios venales ubicados a ambos lados del espectro de las fuerzas en pugna. Son, en realidad, las dos caras de una misma moneda: la putrefacción del viejo orden capitalista, con sus caducas clases dominantes, sus ideas, sus practicas políticas y las instituciones que las expresan (el Estado burgués, los partidos electorales y sus programas, ideas y concepciones etc., etc.), en los marcos de una transición marcada por una aguda lucha de clases que no termina de resolverse en uno u otro sentido de los intereses en pugna: o los de la Oligarquía burguesa o los del pueblo trabajador. El propio Presidente Maduro caracterizó el fenómeno en su alocución ante la ANC el 7 de septiembre pasado, cuando, aludiendo a la figura de la "agonía Gramsciana" para significar las contradicciones de la transición en el campo económico, manifestó: "(…) en la economía nos hemos quedado en que lo nuevo no termina de nacer y, a veces, no quiere nacer o se echa morir; tomen dato en cada empresa que tenemos para que vean ustedes como se aplica esta máxima; lo nuevo no termina de nacer y, a veces, se echa a morir en la burocracia y en la corrupción. Y lo viejo no termina de morir y, además, se viene con un puñal a matar lo nuevo". A estas palabras agregaría, posteriormente (19/09/17), las siguientes: "la burocracia, la corrupción y la indolencia, los bandidos y bandidas que están al frente de cargos públicos y no le cumplen al pueblo (…) y se dedican a robar al pueblo (…) son el peor y más peligroso enemigo que tiene el futuro de Venezuela ". A propósito de la "cruzada" contra la corrupción, no puede dejar de advertirse lo siguiente: si bien las actuaciones dirigidas a juzgar y, eventualmente, condenar a los implicados corresponde al sistema de justicia del Estado, no debe omitirse que la naturaleza y carácter de la conducta que está detrás del desfalco y el robo al pueblo, trascienden lo económico y se ubican de lleno en el campo de la lucha política y, en este campo, las actuaciones judiciales del Estado resultan insuficientes. La justicia no puede ni debe agotarse en sentencias condenatorias o absolutorias de un juzgado cualquiera. De ser así, se corre el riesgo de que termine evadiéndose el tramiento de fondo del problema, pues, tras esas prácticas delictivas no solo hay individuos, también hay prácticas sociales, concepciones políticas e intereses de sectores que, por acción u omisión, han favorecido a lo largo del tiempo la reproducción de una descomposición que ha llegado a las filas dirigentes Bolivarianas y de cuyas consecuencias no puede decirse que no se advirtió en algún momento, por parte de gente que, incluso, pagó un amargo precio por hacerlo (un caso emblemático es el de LUIS TASCON). No se resuelve un problema de esa naturaleza con golpes de pechos o meas culpas de ocasión, al estilo del primer vicepresidente del Psuv a propósito de la conducta de la hoy prófuga de la justicia Luisa O. Díaz, a quien favoreció para su permanencia en el cargo de Fiscal hasta que esta se volteo. El carácter de la práctica política que se fue imponiendo desde sectores del aparato dirigente del gobierno, pero fundamentalmente desde las capas dirigentes del Psuv, frente a las denuncias sobre la gestión de tales o cuales funcionarios al frente de tales o cuales empresas o instituciones del Estado, caracterizada en buena medida por el ocultamiento y acallamiento burocrático del debate político de esas denuncias por parte de los trabajadores y el pueblo, es una cuestión que también está en la picota pública. La actitud del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, resume a la perfección la naturaleza pérfida, reaccionaria y vil de dicha práctica política. El flagelo de la corrupción no está conjurado, ni lo estará durante mucho tiempo, mientras sigan persistiendo las causas materiales que le alimentan y solapan tras las sombras de la complicidad "oficial" (por ejemplo: el silencio actual del Psuv respecto al ex Alcalde del municipio Guanta en el Estado Anzoátegui, sobre quien pesan serias sospechas de gansterismo y se encuentra fuera del país); y sin que haya la intervención de las bases sociales revolucionarias en el combate contra esa complicidad, de lo contrario, no habrá solución de continuidad para la transformación revolucionaria de nuestra sociedad, sino un estancamiento en los límites de la agonía de una sociedad capitalista cuyas entrañas se descomponen a la vista de todos. Implicaciones de la consolidación de la paz política. La idea de recuperar y consolidar la paz política, como antesala necesaria e insoslayable de un despliegue de operaciones dirigido a derrotar la guerra económica, o mejor dicho, para consolidar la paz económica, no solo ha dejado una rotunda hegemonía electoral chavista como saldo de la primera, sino también una marcada sensación de duda respecto a la consistencia revolucionaria de la segunda. Entre otras razones, porque la ruta marcadamente electoral que la consolidación de la paz política ha supuesto hasta ahora, plantea una brecha contradictoria entre la hegemonía política electoral alcanzada y la perspectiva anticapitalista de masas que la crisis demanda frente a las embestidas del gran capital. Dicho en otras palabras: Lejos de contribuir a apuntalar un proceso de consolidación de organizaciones de masas que expresen políticamente la voluntad de millones que dio origen a la ANC, en correspondencia, no solo con el carácter "cívico y no partidista" de esta institución excepcional, sino -y sobre todo- con la naturaleza de clases que la lucha contra la guerra económica supone (en sus distintas facetas), la hegemonía de lo electoral, más bien, ha tendido un manto de dudas sobre la consistencia de tales perspectivas organizativas en el aparato dirigente, dejando expuestas, a su vez, toda una serie de situaciones contradictorias asociadas con la calidad de la orientación que tendrá la mentada consolidación de la paz económica. Entre tales situaciones contradictorias alcanzamos a identificar las siguientes: a) Ha tomado cuerpo un distanciamiento -una brecha en los hechos- entre las dos formas en la que está concebido el ejercicio de la soberanía popular, a saber: por un lado, la indirecta, expresada en el ejercicio del voto (que da origen a los órganos e instituciones políticas) y, por el otro, la directa, ejercida a través de la participación protagónica de las masas del pueblo en la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad; b) Tal brecha ha significado, concretamente, que la preeminencia de la vía electoral ha exaltado el papel de los Partidos como maquinarias electorales, en desmedro de las organizaciones e iniciativas autónomas de los sectores populares -presentes incluso en la ANC-, relativizándose, por este conducto, el carácter "ciudadano y no partidista" de la ANC. Un ejemplo de esto ha sido el desconocimiento del triunfo electoral del candidato del movimiento comunal en el Municipio Simón Planas del Estado Lara, Constituyente Ángel Prado, por parte del CNE, basándose en el silencio de la directiva de la ANC a la solicitud de autorización de dicha candidatura, distinta a la presentada por el Psuv (a cuyo candidato se terminó adjudicando el triunfo a pesar de no haber obtenido mayoría de votos); autorización, sin embargo, que sí se daría a otros Constituyentistas. c) Las victorias electorales -con todo y su enorme significación- han dejado planteado un relativo distanciamiento entre la ANC y las masas -territoriales, de la clase trabajadora y otras expresiones populares- que le dieron origen el pasado 30-Julio; cuestión apreciable, por ejemplo, en la vida cotidiana de sectores tales como Salud pública, bancario, transporte, comercial (entre otros), y el ritmo y contenido de la dinámica parlamentaria. Las declaraciones de una ANC en la calle no ha pasado del anuncio efectista. Por ejemplo, la anunciada activación de los Constituyentes en sus localidades de procedencia para velar por la efectiva aplicación de la Ley de Precios Acordados. d) La práctica de hacer de los alcaldes electos, al mismo tiempo, los jefes del Psuv, no hace más que reiterar la política de hacer del movimiento popular un apéndice de un partido tributario del Estado, borrándose de esta forma toda capacidad de control político real sobre las gestiones de tales funcionarios, así como del aparato administrativo de gobierno, por parte del propio partido. e) Las huellas de la brecha planteada se plasman en la extrema debilidad de las medidas que pretenden asestarse contra las fuerzas (burguesas) denunciadas hasta la saciedad como artífices del sabotaje económico. Lo cual, a su vez, contribuye a alimentar, en sectores importantes del pueblo, la creencia respecto a la "invulnerabilidad" de los empresarios frente a un Gobierno cuya "autoridad" en materia económica es ninguna. La recién promulgada Ley de Precios Acordados (entre gobierno y sectores del capital privado), más allá de la pompa, nació gravemente herida de muerte. Su aplicación, se apoya en una "corresponsabilidad" (Estado, Pueblo, Empresarios) deteriorada en sus pilares fundamentales (pueblo y Estado) frente al gran capital. Tensiones de la Democracia. Nada de lo sostenido antes lleva a ignorar un hecho fundamental: las elecciones en Venezuela distan mucho de ser los clásicos recambios políticos en el aparato de gobierno del Estado de las viejas clases dominantes. En ellas se concentran, no solo viejas prácticas cuestionables del "clásico" electoralismo burgués, sino, sobre todo, las tensiones y choques entre fuerzas sociales históricamente antagónicas que, más que cargos, se disputan la existencia misma. Es este uno de los rasgos que marca la personalidad del proceso político venezolano, y que distingue el papel de su dirigencia de una a otra punta del continente. Desde ese punto de vista, las elecciones no solo se juzgan por el número de cargos conquistados por los partidos afines a la Revolución, sino por su relación con la afirmación misma de la existencia de la propia Revolución, que es lo mismo que decir, el del protagonismo político de las fuerzas sociales (los trabajadores y demás sectores oprimidos del pueblo fundamentalmente) que la hacen posible. En ese sentido, las elecciones del 2017 han dejado claramente demostrada la fortaleza de la democracia política (electoral) en Venezuela y, en consecuencia, han echado por tierra la campaña mundial que ha buscado, sin escrúpulos de ningún tipo, demostrar lo contrario apelando a la supuesta existencia de una malhadada "dictadura" en nuestro país. Pero esa fortaleza consagrada en las urnas electorales, de cuyo embriago hay que huir como la peste, ha dejado expuesto un costado débil de nuestra Democracia: los votos no han proyectado la afirmación de una Democracia Revolucionaria, en su sentido de vehículo de movilización revolucionaria de las clases oprimidas contra las resistencias de las clases reaccionarias en todos los sentidos. Una peligrosa contradicción, insólitamente alimentada bajo los auspicios de una ANC que ha debido propiciar un giro en sentido contrario. A comienzos de la Constituyente, el Presidente Maduro asomó la cuestión de la Democracia revolucionaria y anunció que propondría su incorporación en la nueva Constitución que saldrá de la ANC. Al hacerlo, sin embargo, no estaba sino replanteando, en circunstancias completamente distintas, lo que el propio Chávez definió y propuso (en 2007) como el método más idóneo para recorrer la transición del capitalismo al socialismo. Las causas que gravitaron sobre la falta de impulso y extensión suficiente de este método de lucha, deben buscarse no solo en sus advertencias recogidas en documentos de gran vigencia política (como LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION POLITICA-2011), sino en el desarrollo de los propios hechos en los cuales basó sus análisis. Pero, como quiera que sea, no se desprende de esto la existencia de una "dictadura", como también se empeñan en denunciar desde cierto izquierdismo ultrademocrático. Lo que sí se entrevé en esa compleja dinámica es una tensión de fuerzas dentro del Bloque Bolivariano (en cuyo seno hallan expresión sectores con perspectivas políticas distintas, asociadas en muchos casos a intereses de clases contrapuestas) en torno a la definición del contenido, alcance y profundidad de la democracia como fenómeno de masas, en los marcos de la lucha de clases que la propia Revolución ha puesto a la orden del día. De alguna manera, tal vez, ello tiende a reflejarse en las posiciones frente a los problemas de la economía y los modos de resolverlos. Para que la democracia sea, de veras, participativa y protagónica, debe de ser, ante todo, revolucionaria. Y los elementos para afirmarla no están ni muertos ni supeditados a una norma Constitucional o aguardando por un buen gerente o funcionario (aun cuando estos puedan contribuir mucho) o supuestas "alternativas" cocinadas al calor del electoralismo burgués. Late como fuerza en gestación, aun cuando difusa y algo confusa, en el seno del pueblo, pero fundamentalmente en importantes sectores de trabajadores, que es donde se hallan los materiales necesarios para apuntalar una de las tareas más cruciales de esta hora: maniatar a las clases reaccionarias y contribuir a echar las bases de una organización social regida por los intereses del Trabajo y no los de la ganancia y el saqueo capitalista. Perspectiva que no está en contradicción con la expresada por el propio Presidente Maduro en la ANC el 07/09/17, cuando a propósito del anuncio de "la contraofensiva económica", declaró: "Quiero que la clase obrera sea la clase dirigente de una nueva economía, no en el discurso sino en la producción". DEMOCRACIA, ECONOMIA Y CLASE. Podemos denominar este punto también: "de la agonía de una económica descompuesta a una nueva economía bajo dirección de la clase trabajadora", y en cualquier caso la proposición lleva a preguntarnos: si semejante perspectiva (clase dirigente) ha sido planteada dentro del arsenal de leyes (8) que fueron presentadas a la ANC para acometer "la contraofensiva económica" y, a su vez, esta contraofensiva se presenta enmarcada dentro del proceso de consolidación de la paz política: ¿no resulta de ello un contrasentido respecto a la consigna "primero la paz política y después la paz económica", hasta antier mismo enarbolada "triunfalmente" durante la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras Productivas? En todo caso, y más importante aún: ¿Dónde se hallan los puentes que han sido tendidos desde la constituyente para pasar de la condición de la clase obrera tal como se encuentra hoy, a la condición de clase dirigente? ¿En las leyes propuestas, de las cuales 4 han sido aprobadas y a pesar de ello la "contraofensiva" ha resultado infructuosa? ¿En el papel mismo de la bancada de la clase trabajadora de la ANC? ¿En los CPT y demás esquemas organizativos existentes? A propósito de los puentes, en el mes de noviembre, el primer mandatario nacional celebró dos encuentros con dos expresiones distintas (pero no distantes) de la Clase trabajadora venezolana, de gran significación por el contenido de los temas que ahí se trataron y por las fortalezas y debilidades que, de alguna manera, quedaron expuestas a la luz de la etapa constituyente. El primer encuentro (14/11/17) sería con delegados de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) existentes en el país, mientras que el segundo (el 28/11/17) fue con trabajadores voceros del proceso de transformación de la industria petrolera Pdvsa. Aparte de la energía y vitalidad que reflejaron ambos eventos, de los mismos se alcanzaron a apreciar, entre otros, los siguientes factores: 1°) Existencia de una brecha estratégica entre la línea de acción política prevaleciente en la ANC (primero consolidar paz política para después consolidar paz económica) y las masas que le dieron origen; brecha expresada, concretamente, en la relación entre la clase (con sus motivaciones, iniciativas y avances) y sus representantes en la ANC. 2°) Ausencia de genuinas organizaciones de masas de trabajadores en las que se conjuguen en una misma acción los dos hemisferios de la lucha que hasta ahora aparecen divididos bajo la fórmula: "primero consolidar paz política para después consolidar paz económica". 3) Ausencia de perspectivas clasistas y revolucionarias en los Constituyentes de la Clase trabajadora, expresada en una desconexión burocrática respecto al contenido de las experiencias y propuestas existentes en sectores de la clase trabajadora. 4) La aparente disposición del Presidente Maduro de contribuir a cerrar la brecha mencionada, a partir de la búsqueda de salidas superadoras desde la acción organizada de la clase trabajadora como tal. Decimos aparente por la razón siguiente de que tal disposición se apoya en factores (dirigencia de la Central Bolivariana de Trabajadores) cuya práctica ha estado caracterizada por la inclinación a sustituir las expresiones reales de la clase (liquidando de hecho toda manifestación de autonomía en la misma) por aparatos aéreos que vacían de contenido todo esfuerzo de organización social real, con el deliberado propósito de subordinarlos a las estructuras del Estado. Es obvio que de tal fórmula es imposible que surja jamás una Clase Obrera en condiciones de ser "dirigente de una nueva economía". 5) En el caso de Pdvsa, esta problemática plantea algunas particularidades interesantes, dadas algunas de ellas por el grado de desarrollo político alcanzado en sectores importantes de trabajadores de esta Empresa estratégica, lo que hace que, aun cuando aquellos elementos burocráticos estén presentes, los mismos no hegemonizan ni mediatizan directamente el curso del proceso, planteándose con esto, potencialmente, un nivel superior de relacionamiento entre las diversas expresiones existentes, aún cuando siempre bajo un fuerte tutelaje del Estado. Una incógnita en este sentido es el grado de ligazón, de vinculación y retroalimentación, entre las instancias organizativas que se han creado para apalancar la transformación de Pdvsa (Comité Socialista de Transformación Estructural), de claro carácter institucional, con sectores importantes de la población laboral vinculada con las tareas productivas. Otra incógnita tiene que ver con el hecho de saber hasta qué punto el carácter institucional de la organización refleja un grado importante de unificación y organización de los trabajadores como clase o si solo enmascara importantes niveles de dispersión pre existentes. Hasta ahora el país no conoce un pronunciamiento (ni escrito ni oral) de dicho Comité de Transformación Estructural respecto al importantísimo proceso en curso y las implicaciones que está teniendo dentro y fuera de la empresa. 6) La experiencia de Pdvsa entraña una enseñanza trascendental para los trabajadores en su conjunto: ser leal a la Revolución no significa, bajo ningún concepto, que los trabajadores deban subordinarse ante ningún funcionario o gerente de turno, por muy revolucionario que se pinte, y hacerle la corte como súbditos, a costa, incluso, de su propia identidad social y de la posibilidad de que puedan constituirse en fuerza política protagónica. Los hechos están a la vista. Si acaso deben subordinarse a algo ha de ser al programa y los objetivos que se propongan alcanzar en interés del pueblo y de la propia Revolución en la difícil coyuntura actual. Pero nunca a costa del silencio cómplice. 7) Existencia de una tensión, aunque difusa, entre la participación como acto "institucional" y la necesidad de autoorganización de los propios sectores oprimidos para dotar al protagonismo político de una personalidad propia sostenible en el tiempo. De lo antes expuesto se puede colegir que el tránsito de una Clase trabajadora tal como concretamente se encuentra hoy, a una "Clase dirigente de una nueva economía", no es posible completarlo con saltos de garrocha burocráticos por encima de las realidades que hacen al mundo del trabajo en la etapa actual. Pero se trata de un camino que debemos recorrer todos cuanto apostamos por la continuidad de la Revolución. En el mundo del trabajo, las formas a través de las cuales la participación social busca abrirse cauce como una nueva realidad para la consecución de metas económicas comunes, entrañan el desafío de no perder de vista el transito social planteado y no limitarse solamente a alcanzar los objetivos contingentes trazados. Transito que, creemos, no es para después de, sino que ha comenzado desde mucho antes, solo que bajo el fuego de tensiones y contradicciones en las que, en última instancia, el problema del contenido social y el alcance político de las formas orgánicas a través de las cuales los trabajadores deben cumplir su papel, ha quedado sepultado bajo el peso "de lo contingente" (¿Y quién determina lo contingente?). En la estructura económica del país existen sectores en los que vienen desarrollándose experiencias importantes de intervención de trabajadores en los problemas de la gestión de la producción o de los servicios desde sus centros de trabajo, diferenciándose entre sí tanto por el grado de desarrollo operativo, como por los niveles de organización social alcanzados; en algunos pocos casos, la participación ha dado paso a la autoorganización obrera (particularmente en algunas empresas recuperadas bajo la forma de Empresas de Producción Social Comunal (EPSC), mientras que en otros, dicha participación se ha conducido bajo una mayor rectoría del Estado, reflejándose en formas organizativas adecuadas a los términos de esa relación (formas institucionales). En esos como en otros tantos, la tendencia desde el gobierno (concretamente Maduro ), se ha inclinado, por un lado, a promover la participación de los trabajadores en función de apuntalar resultados sobre los cuales se apoyará luego para profundizar mayores acciones "desde arriba" (caso Pdvsa); por el otro, a apoyarse en el impulso precedente de los trabajadores y sus iniciativas de recuperación productiva, con el objeto de potenciarlas: es el caso de la plantilla de empresas que se encuentran adscritas al Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (Minppibes), cuyos resultados productivos en el 2017 han sido altamente positivos. Sin embargo, el común denominador de este cuadro ha sido que todo ese caudal de experiencias no ha desembocado en un centro o instancia común que las unifique y potencie en su significación política de clase, de manera de colocarle en condiciones de existir no solo como fuerza de trabajo, sino como fuerza social y política en condiciones de ligar su accionar (desde el mundo de la producción y los servicios) con la materialización de objetivos específicos que, a su vez, redunden en la profundización de la transición del capitalismo al socialismo, o para decirlo de otra manera: en la superación revolucionaria de "la agonía gramsciana" que sufre la economía. Empero, la materialización de tal perspectiva es un problema político y, como tal, entraña la realización de una tarea hasta ahora no resuelta: la elaboración del balance de la experiencia de los trabajadores dentro del extremadamente complejo y contradictorio proceso revolucionario; proceso dentro del cual, específicamente en sus marcos institucionales (entre sectores y ramas de actividad económica y de servicios estatales), se presentan obstáculos y choques que remiten, en última instancia, a intereses sociales contrapuestos a los del pueblo trabajador; por ejemplo: que se privilegie la importación en lugar de comprar a una empresa recuperada o nacionalizada, o se otorguen divisas a grandes capitales mientras algunas estatizadas desfallecen financieramente, al igual que sucede con no pocas EPSC, etc., etc., etc. Pero este cuadro resulta incompleto si no incorporamos otras experiencias industriales en las que, a diferencia de lo antes apuntado y a pesar de estar representadas por su sector de procedencia en la ANC, la participación pareciera haber entrado en una especie de cuarentena interminable. Un caso emblemático lo constituye la Planta cementera Pertigalete (la más grande en su tipo en toda Latinoamérica) perteneciente a la Empresa Venezolana de Cementos (Vencemos), ubicada en el municipio Guanta del Estado Anzoátegui. Cuatro cosas han coexistido en esta empresa desde su nacionalización en el año 2008 a la fecha: 1) el tren gerencial (básicamente el mismo de antes de la nacionalización); 2) el deterioro sostenido y creciente de la planta y de su capacidad de producción (está técnicamente paralizada); 3) la obstrucción permanente a toda forma de intervención de los trabajadores en la gestión de la Producción y, por ende, en la contención de su declive y colapso operativo, generándose un cuadro de aguda fragmentación social e impotencia y, 4) el imperio de una costra burocrática (ligada a la Central Bolivariana de Trabajadores), actualmente localizada en la dirección estatal del Ministerio del Trabajo de esta entidad, cuya labor ha estado orientada, siempre, a imponer términos de exclusión y discriminación entre los propios trabajadores, con el deliberado interés de frustrar los intentos de unidad que estos ensayan empujados por el deterioro de su fuente de trabajo. De la combinación de todos estos factores deriva una escena contradictoria: la disposición que existen en el grueso de los trabajadores a "hacer algo con sus propias manos" para "rescatar la empresa" (se han dado iniciativas concretas de recuperación de procesos sensibles paralizados por la falta de repuestos), tiende a retraerse o diluirse ante la presencia de propuestas organizativas promovidas desde el propio gobierno (por ejemplo, los Consejos Productivos de Trabajadores o CPT) con el objeto de encausar la producción; tal actitud se explica porque para muchos trabajadores tales propuestas son para utilizarlos en favor de la propaganda "política" de un gobierno cuyos representantes han sido sordos, ciegos y mudos frente a sus clamores. Cabe mencionar que el sector de las empresas Cementeras se encuentra incluido en el Decreto de Reestructuración de las Empresas Publicas (en cual contempla los CPT) emitido por el Presidente de la Republica el año 2016 bajo el criterio de un "golpe de timón" en el sector estatal de la economía (el actual presidente de Pdvsa era el Ministro a cargo de las empresas Cementeras en ese entonces). Hasta la presente fecha, el impacto de dicho "golpe de timón" ha sino ninguno. A la luz del mencionado Decreto de Reestructuración y la etapa constituyente, preguntamos: ¿Qué resultados se han obtenido a la fecha en empresas tales como Metro de Caracas, Cantv, Turismo, productoras de Café, Distribución de alimentos, por citar solo algunas? ¿Cómo se ha desarrollado la democracia participativa bajo la existencia de los CLAP? ¿Cómo se ha relacionado esta forma de organización, no solo con la producción sino con las políticas que se elaboran "desde arriba" para resolver los problemas de servicio y producción, o de otro tenor como las medidas de despido operadas contra trabajadores, bien por propugnar puntos de vistas no afines con las estructuras patronales en el marco de debates importantes, bien por ser víctimas de reducciones de plantilla en los marcos de asociaciones privados-Estado, como ha sucedido en el sector turismo? Comentario final. La ANC lleva inscrita en sus genes la realización de una de las más históricas y urgentes tareas de nuestro tiempo: transformar el Estado, es decir, barrer el carácter burgués que aun impregna su fisonomía. Las dos tensiones históricas que parecen coexistir objetivamente en su seno, no pueden ni deben perpetuarse en aras de conquistar "reequilibrios" imposibles que solo entrañan el peligro de la degradación de las propias fuerzas revolucionarias. Si alguna cosa hemos intentado exponer en estas líneas es que, en torno al problema del Estado, se ha ido imponiendo una tendencia que apunta a reproducción, y no la liquidación, de uno de los rasgos históricos más característicos del Estado "que se formó a imagen y semejanza de los intereses del imperialismo y de la burguesía", como es: la cooptación y supeditación del movimiento social, particularmente de los trabajadores, a la maquinaria burocrática de ese Estado burgués. Aun cuando en este contexto de grandes tensiones y contradicciones, el peso de las exigencias, las presiones, las falencias y los errores, asociadas a la gran tarea de transformar el carácter del Estado, tiendan a recaer (no sin razón) en las organizaciones dominantes (Psuv), en rigor, frente a tal tarea han quedado virtualmente demolidos -desde hace tiempo- todos los aparatos partidarios de izquierda, particularmente aquellos que nacieron en la época vital del "modelo" que hoy se encuentra en franca descomposición. El gran capital y el imperialismo ya tienen candidato para el 2018. La Revolución también. Por encima de limitaciones y falencias y errores la Revolución debe vencer en 2018. Pero Vencer, por supuesto, debe implicar también que "La guerra económica sea derrotada con la clase obrera, derrotarla con más Socialismo" ( Maduro 28/12/17). Que así sea.