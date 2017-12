/ Nicolás Maduro , anunció que este viernes está siendo abonado el pago de su beneficio a100 mil nuevos pensionados a través del sistema del Carnet de la Patria. El UniversalEn el programa La Hora de la Salsa, Maduro indicó que del total de pensiones otorgadas por el Gobierno, 131.958 mil son mujer es y 69.091 mil son hombres, con lo que suman más de 201 mil venezolanos que reciben este beneficio.A su vez, informó que a principios de enero del año entrante realizará importantes anuncios para la protección social de los venezolanos.“Pendiente, pendiente, todos. Lo que viene es una revolución del Carnet de la Patria. Se van a quedar con los ojos claros y sin vista Julio Borges y toda la banda de bandidos antipatria que hay por ahí”, dijo más adelante en su programa de este viernes.DiálogoEn referencia al próximo encuentro con la oposición en República Dominicana, Maduro expresó que los representantes del Gobierno están dialogando con unos "terroristas", dado que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y quien forma parte de la delegación, Julio Borges, se encuentra en el extranjero "conspirando" contra las finanzas públicas y el comercio exterior venezolano para luego sentarse en la mesa de dialogo con "su cara bien lavada"."Yo creo en el dialogo, pero también creo en la justicia y pienso que se debe actuar frente a gente como Julio Borges que está en el exterior conspirando para que a Venezuela no le llegue nada. Pero no lo va a lograr", sentenció el Presidente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi