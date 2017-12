© Naman Wakil

El GPS del Gobierno no deberá recalcular el rumbo económico, pero sí un punto de llegada más lejano (en 2020) para alcanzar a menor velocidad la meta de bajar la inflación a un dígito anual (5%). La novedad es que este objetivo, al igual que la reducción del déficit fiscal (primario) al equivalente de 1,1% del PBI, se ubica un año después de la finalización del mandato de Mauricio Macri, lo cual constituye un dato político frente al horizonte que se extendía hasta fin de 2019.En el debate interno sobre si primero es necesario acentuar la desinflación para sostener el crecimiento económico o viceversa -que desde hace tiempo dividía aguas entre la Jefatura de Gabinete y el Banco Central-, la Casa Rosada optó por la segunda opción. Es una decisión política pragmática, corroborada por la presencia de Federico Sturzenegger como "invitado" a la conferencia de prensa donde el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne formuló el anuncio.Después de años con inflación crónica de dos dígitos anuales, la sociedad suele tolerar mejor algunos puntos más dentro de una tendencia bajista mientras la actividad económica no decaiga y genere empleos, aunque eso aleje a la Argentina de ser más rápido un "país normal".No sólo en el mundo, sino incluso entre sus propios vecinos. Este es un dato de la realidad, más allá del dogmatismo del titular del Central.Al fijarse ahora la meta de inflación para 2018 en 15% anual (sin piso ni techo), el BCRA ya comenzó a relajar la estrategia de mantener altas tasas de interés reales en pesos como única herramienta antiinflacionaria, lo cual oxigena el tipo de cambio y desalienta el ciclismo que facilitó altos rendimientos en dólares.También es un acto de realismo ante el consenso de que el objetivo de 8 % a 12% era imposible de cumplir el año entrante y no resultaba consistente con la política fiscal.Máxime después de que en diciembre el IPC se habría ubicado alrededor de 2,5% para cerrar 2017 por encima de 24% anual, siete puntos más que la meta de 17%.Y cuando por delante hay nuevos ajustes en precios de los combustibles y tarifas de transporte, energía y celulares.De ahí que Sturzenegger destacara en la Casa Rosada el descenso de la inflación núcleo (sin precios regulados ni estacionales) al 18,4% anualizado en los tres meses previos, señalara que es la que mejor puede controlar el BCRA y le atribuyera el boom de créditos de este año.Con tasas más bajas de política monetaria se apuntala otro consenso.La actividad económica volverá a crecer en 2018 por segundo año consecutivo -una rareza desde 2010 para un año par y sin elecciones- y probablemente se reduzca la disparidad de estimaciones privadas sobre su magnitud, que iban de 2,1% a 4% con un arrastre de este año superior a un punto.Para el Gobierno también es crucial que aumente la inversión privada y el PBI crezca a un ritmo de 3%/3,5% anual, con el que están basadas todas sus proyecciones de gasto público y endeudamiento para financiar el déficit fiscal.Pero esta decisión política de mayor gradualismo antiinflacionario dentro del gradualismo fiscal abre otros interrogantes.Por un lado, la meta de 15% para anclar expectativas no deja de ser exigente, ya que en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el BCRA la proyección inflacionaria privada se ubicaba en 16,6%.Y mucho más la de 10% para 2019, otro año con ajustes de tarifas para reducir subsidios, con elecciones presidenciales y la credibilidad del esquema de metas supeditada a los resultados del año próximo.Por otro lado, el cierre del año con el dólar a $ 18,92 (un día después de haber escalado hasta $ 19,46, un nivel impensable a comienzos de diciembre, cuando cotizaba a $ 17,54), implica en un mes una devaluación del peso de 7,3% que en parte puede trasladarse a precios, comenzando por las naftas y gasoil.Para "recalibrar" y adaptar la política monetaria a la nueva meta, el Central ya recortó entre 2 y 4 puntos porcentuales la tasa de Lebac en el mercado secundario.Las miradas están puestas ahora en la licitación del 16 de enero, cuando comience a revertirse la alta demanda estacional de pesos de fin de año.Tampoco podrá perder de vista las expectativas de inflación en medio de un verano caliente en materia de precios.En el mercado se espera una baja gradual de tasas, acentuada para los plazos más largos.En cuanto al traslado a precios de un dólar más alto, podría verse acotado por una moderación del consumo debido a los aumentos tarifarios y también de impuestos (inmobiliario e internos) incluidos en la ley de reforma tributaria.Al menos, hasta que se terminen de definir las paritarias, con cláusulas gatillo. De todos modos, el BCRA podría intervenir si el dólar tuviera una excesiva volatilidad. Por ahora, el mercado le hizo un favor para recuperar el tipo de cambio sin costo monetario, aunque el alza de 17% en 2017 no compensa el deterioro frente a la inflación.Quienes viajen al exterior por turismo o compras deberán hacer sus cálculos con un dólar 7% más caro que hace un mes, sin que esto mueva inicialmente el amperímetro de la deficitaria balanza turística (US$ 10.000 millones en 2017).Este es un componente importante del déficit externo (de 4,7% del PBI), junto con el déficit comercial de unos US$ 9000 millones, en parte por mayores importaciones de maquinaria y equipos y en otra a bienes de consumo.Un tipo de cambio más competitivo reduciría esta brecha con un aumento de exportaciones, entre ellas las industriales a Brasil por la apreciación del real.El "gemelo" fiscal del déficit externo plantea, en cambio, interrogantes para más adelante.En el presupuesto 2018 ya estaba previsto que la emisión del BCRA destinada al Tesoro ("maquinita") se reducirá de $ 150.000 millones en 2017 a $ 140.000 millones (1,1% del PBI).Más exigente será el recorte a la mitad ($ 70.000 millones) en 2019, para pasar el año siguiente a depender del crecimiento del PBI y la demanda monetaria.A diferencia de la era K, cuando la "maquinita" llegó a representar en 2014 el equivalente a 5,3% del PBI, el financiamiento del déficit fiscal se cubre con endeudamiento externo e interno.El ministro de Finanzas Luis Caputo ratificó que pasará del 28,5% del PBI en 2018 a estabilizarse en torno de 37% en 2020/21, con un costo que se redujo al 4,5% anual en dólares y puede ser aprovechado por el sector privado en proyectos de inversión.Para el nuevo año las necesidades de financiamiento ascienden a US$ 30.000 millones y se buscará cubrir una parte con Letes en pesos.Una limitante es el reducido tamaño del mercado local de capitales. La ley para recrearlo (rebautizada ahora como de Financiamiento Productivo) hace más de un año que está cajoneada por la oposición en el Congreso.Otra es el nivel de las tasas de interés, que en la última colocación fueron tres puntos más bajas que las de Lebac e impidieron completar la colocación.Ahora se abre una etapa de mayor sintonía fina, tras la sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal y después de que el BCRA debiera emitir más de $ 250.000 millones en 2017 por la compra directa de los dólares provenientes del endeudamiento del Tesoro y una decena de provincias.Si bien tiene como contrapartida el aumento de reservas, este ingreso de divisas deprime estructuralmente el tipo de cambio real.Pero un dato importante es que el pago de intereses agrega 2,1% del PBI al déficit fiscal aun cuando el déficit primario (sin intereses) se redujo este año a 4,1% del PBI y se prevé bajar al 3,2% en 2018, básicamente a través del recorte de subsidios a energía y transporte y el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria.Con estos desequilibrios macroeconómicos, la pregunta del millón es cómo se comportará la inversión privada, que vino recuperándose en 2017, será la llave del crecimiento y dependerá del factor confianza.Las reformas aprobadas por el Congreso apuntan a bajar gradualmente el costo argentino para mejorar la competitividad en cuatro años.Otro plazo que va más allá del actual mandato presidencial.LA NACION Economía.

Con información de: