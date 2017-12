© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

ARIES 21/3 al 20/4 Desbordado por las demandas, llevará a casa conflictos de otro tenor.Amor: intente no dejarse lastimar por quien más quiere. Venus en Capricornio genera suspicacias. Sospechas y desacuerdos sin gran fundamento.Dinero: conciliar con los que deciden y con quienes colaboran con usted es la consigna.Ampliará sus horizontes.Clave de la semana: negar los problemas nunca resulta si desea resolverlos.TAURO 21/4 al 21/5 Venus en Capricornio lo beneficia en su vida emocional.Tenacidad.Amor: actividad incesante que no ensombrece en nada sus ganas de estar en compañía. Le costará ignorar el pedido de un gran amigo. Solidaridad.Dinero: la capacidad para escuchar a la gente es una virtud de su signo. Si quiere resultados en su equipo, dialogue largamente sobre objetivos.Clave de la semana: su mayor enemigo es la inseguridad.GÉMINIS 22/5 al 21/6 Venus en Capricornio dificulta la conexión.¡A no perder los estribos!Amor: caen algunos ídolos, sobre todo de la familia. Usted y su pareja se dirán palabras crudas aunque todo el afecto continúe intacto.Dinero: alguien muy terrenal le enseña a ser más práctico.Relación compleja con la autoridad, no desafíe a sus jefes.Clave de la semana: es bueno valorar lo que se recibe.Sea agradecido.CÁNCER 22/6 al 22/7 Excelente momento sentimental. Buena estrella en el estudio y la profesión.Amor: su signo es visceral, pero estará más tierno. Pasa del desapego a la posesividad con rapidez. Pasiones.Dinero: las situaciones complejas se resuelven muy bien. Es el momento para ponerse a tono con la oferta y la demanda.Clave de la semana: no mida cuánto tiempo está con su pareja, sino la calidad.LEO 23/7 al 23/8 Venus en Capricornio traba el encuentro.Si coincidir se hace difícil, no insista.Amor: si está seguro de sus sentimientos, dígalos en voz alta. En toda decisión que tome debe considerar más el bien familiar que el propio.Dinero: mente activa aunque físicamente trabaje a desgano.Cada nueva idea que tenga se convertirá en dinero.Clave de la semana: crece su capital pero el resultado será lento.VIRGO 24/8 al 23/9 Alegre y generoso, con todo a su favor gracias a Venus en Capricornio.Amor: será necesario adaptarse al ritmo de sus seres queridos. Sea comprensivo y cuando llegue el momento también su pareja sabrá acompañarlo.Dinero: deje las dudas.Si confía en su capacidad le será más fácil conseguir trabajo o progresar en el que ya tiene.Clave de la semana: es tiempo de integrarse a un nuevo equipo de pares.LIBRA 24/9 al 23/10 Una insuperable pereza se apodera de su ánimo.Ya repuntará.Amor: mientras esté Venus en Capricornio tal vez falle un poco la comunicación. Precisará calor de hogar en el poco tiempo libre que le quede.Dinero: estará algo indiferente aunque pequeños conflictos económicos lo hagan reaccionar en el momento justo.Clave de la semana: agregue emoción a su vida.La buena compañía ayudará.ESCORPIO 24/10 al 23/11 Transición tan feliz como veloz. Con Venus en Capricornio todo prospera.Amor: no siga a su mente, sino a su corazón. El secreto de quienes recién se conocen será guiarse por la piel. Dulce inicio en las parejas.Dinero: el desafío que se presenta hoy es una buena apuesta a futuro.En el reparto de obligaciones, negocie antes.Clave de la semana: abandone la costumbre de ser siempre sostén de otros.SAGITARIO 24/11 al 22/12 Cierta apatía que por suerte es pasajera.Negocio prometedor.Amor: no se apure, tal vez antes de reconciliarse deba reflexionar. Venus en Capricornio ayuda a ver claro. más unido que nunca a sus amigos.Clave de la semana: una mano invisible lo empuja pero igual le costará un poco entrar en acción.Ante una pérdida, extrema cautela.Dinero: no bien se reponga, salga a conquistar nuevos espacios.CAPRICORNIO 23/12 al 20/1 Punto final a toda batalla, a toda pena y a toda separación.Amor: Venus en Capricornio lo enamora. Encontrará ese delicado término medio entre el deseo desenfrenado y la ternura. Estrecha unión.Dinero: situaciones que en otro momento lo desbordaban hoy lo estimulan. Con herramientas para afrontar la prueba.Clave de la semana: saldará varias de sus deudas financieras.ACUARIO 21/1 al 19/2 En lo sentimental, encontronazos.Venus en Capricornio no ayudará.Amor: ignore todo comentario descalificativo. Los enojos de pareja suelen herir más que aportar soluciones. Mantenga la serenidad.Dinero: interesante para promocionarse, hacer contactos o negociar. Mercurio en su signo le trae buena suerte.Clave de la semana: si algo no sale como esperaba, tómelo con filosofía.PISCIS 20/2 al 20/3 Venus signo afín le otorga ternura, encanto y mucha suerte.Amor: estado de armonía. Con su afecto compensará cualquier tristeza de la pareja. Honda ternura. Entre sus amigos todo muy bien.Dinero: será una semana con perspectivas a futuro. Cumplirá con sus obligaciones a tiempo y bien. Lo reconocen.Clave de la semana: diga no a la manipulación. Arriba sus defensas.En esta nota: LA NACION revista LA NACION LA NACION revista Horóscopo.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

380 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi