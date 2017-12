© Naman Wakil

Mauricio Macri y Juan Manuel Santos. El 1° de diciembre de este año entró en vigencia el acuerdo automotriz que la Argentina firmó con Colombia. Fue una manera de poner un pie en el área de la Alianza del Pacífico, donde además de la nación cafetera están Chile, Perú y México, todas economías que dan oportunidades de intercambio e inversión.La Argentina fue aceptada en 2016 como miembro observador de ese grupo, pero esa participación no le concede, obviamente, los atributos de miembro pleno.Por eso, es crucial comenzar a tejer acuerdos y alianzas con los distintos países integrantes de ese bloque, en el que viven 214 millones de habitantes, representa el 37% del PBI de América latina y se erige como la octava economía del mundo.Colombia, precisamente, parece uno de los países más interesados en trabar lazos comerciales más firmes con la Argentina.Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia (ente que promociona al país en el exterior), dice que la aplicación provisional del acuerdo llamado AC 72 con el Mercosur fortalece las relaciones comerciales que ya existen entre ambos países, y beneficia a más de 900 productos que no tenían preferencias arancelarias y que son de los sectores textil, de confecciones, de la industria automotriz y agroquímico."En temas de inversión, el acuerdo brinda la oportunidad de ampliar alianzas estratégicas entre empresas de los dos países, y como plataforma exportadora hacia otros mercados, como Estados Unidos", agrega.La Argentina y Colombia son economías complementarias: este último cuenta con 13 acuerdos comerciales vigentes y la Argentina puede usarlo como destino de inversión, con miras a exportación a terceros mercados, a los que de otra manera no llegaría."Colombia cuenta con una oferta a la medida de las necesidades del consumidor argentino", destacan desde ProColombia.Grupo Techint, Veritran, Sportline, Qubit.tv, Gato Dumas, Petit Crepe, Pegasus, Mercado Libre, Faic, Conexia y Afluenta forman parte del grupo de empresas argentinas que invirtieron en Colombia en la última década.ProColombia ha acompañado también 15 proyectos de inversión de capital argentino entre 2010 y el primer trimestre de 2017, en sectores de BPO (Oportunidades de Negocio en Sector, según sus siglas en inglés), infraestructura, materiales de construcción, metalmecánica, software, autopartes y agroindustria.En el plano general, según un trabajo de la Cepal, la agenda de negociación entre el Mercosur y la Alianza del Pacifico debería incluir los siguientes temas: facilitación del comercio; acumulación de origen; movilidad de personas; estadísticas para el comercio de servicios; cooperación en ciencia, tecnología, innovación y prospectiva; sostenibilidad ambiental; transporte; energía, política industrial (fomento a la actividad); aproximación conjunta a Asia Pacífico, y turismoEn cuanto a la relación con México, la Argentina le exportó en 2016 por la suma de US$ 780 millones.Y en 9 meses de 2017 se vendieron bienes por US$ 502 millones. A la vez, el país importó desde México en 2016 por un total de US$ 1785 millones y en 9 meses de 2017, por US$ 1535 millones."El saldo es muy deficitario; en 2016 la Argentina tuvo con México un déficit de US$ 1004 millones, y en 9 meses de 2017 ya se ha superado ese monto y el déficit llega a US$ 1033 millones", comenta Marcelo Elizondo, director de DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales).México también presenta una gran oportunidad para la Argentina.Es el único país de la Alianza que está entre los 15 principales actores del comercio mundial (es el 13° principal exportador del mundo, con ventas por casi US$ 400.000 millones, y es el 12° principal importador del planeta, con operaciones de compra por más de US$ 400.000 millones)."Además es uno de los dos únicos países latinoamericanos que está en la lista de 20 principales receptores de inversión extranjera del mundo (el otro es Brasil); en 2016 recibió inversión extranjera directa por un total de US$ 27.000 millones (fue el 16° del mundo en el ranking de recepción)", señala Elizondo.Según informan en la Secretaría de Comercio de la Nación, hoy se trabaja entre la Argentina y México para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE 6), con el propósito de sentar las bases para avanzar hacia un tratado de libre comercio.Será un acuerdo de "nueva generación" que, además, actualizará disciplinas e incorporará nuevas."La próxima instancia de contacto, con el objetivo de evaluar los avances realizados en bienes, será una videoconferencia pautada para mediados de enero.La IV Ronda Negociadora se confirmará de acuerdo con las agendas de negociación de ambos países. Como fecha tentativa para su realización se evalúa febrero del año entrante", destacan desde la Secretaría de Comercio de la Nación.Sumido en estos momentos en una profunda crisis política, Perú también tiene oportunidades.Es el país 44° del mundo medido por su PBI (el más pequeño de la Alianza) y, lo más importante a los ojos de la Argentina, tiene 22 acuerdos que le permiten llegar a 2700 millones de personas en 60 países.Según DNI, Perú es el segundo país en importancia dentro de la Alianza para la Argentina.Nuestro país tuvo en 2016 exportaciones hacia Perú por US$ 821 millones, y en 9 meses de 2017 hubo ventas por US$ 801 millones.Las importaciones fueron en 2016 por US$ 124 millones, en tanto que entre enero y septiembre de este año hubo compras por US$ 117 millones.Chile y la Argentina, en tanto, tuvieron un 2017 fructífero en su relación comercial.Los gobiernos acordaron promover una agenda de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, en áreas como la cooperación aduanera o la promoción de los servicios, por caso.En noviembre pasado se firmó un TLC que debe ser ratificado en los dos congresos para entrar en vigor.Pablo Urria, director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon (Dirección general de Relaciones Económicas Internacionales) en Chile, espera que los parlamentos aprueben el tratado en 2018, año en el que no se proyectan nuevos pactos.Un bloque muy atractivo Los cuatro países de la alianza sumados representan la octava economía del mundo y 37% del PBI de América latinaMéxico 2,2Son los billones de dólares de su PBI45Es su puesto en el ranking de exportadoresColombia 10Son los acuerdos comerciales que tiene30Es su lugar en el ranking por tamaño de PBIChile 22Son los acuerdos comerciales firmados60Son los países con los que tiene acuerdosPerú 44Es su puesto en el mundo, según su PBI60Son los países con los que tiene acuerdosCon la colaboración de Federico GrünewaldLA NACION Economía.

