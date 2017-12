© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

El título de la nota es provocador: "¿Aceptarías un robot como CEO?". En estos tiempos en los que se suele mencionar que estamos gobernados por CEO, no falta mucho para que estemos siendo administrados por robots.No se trata de una pregunta que surge como producto de una mente afiebrada, ni algún disparatado tuit como los que, por desgracia, abundan. El autor del texto es Xavier Ferrás, decano de la Universidad Central de Cataluña. No le faltan argumentos para pronosticar que los CEO pueden sumarse a la comunidad de desocupados. Se basa en el meteórico crecimiento de la Inteligencia Artificial, a través de Machine Learning (aprendizaje automático), Deep Learning (aprendizaje profundo), y Reinforcement Learning (aprendizaje por refuerzo), que se combinan con otros avances.En propias palabras de Ferrás, "comprende un conjunto de tecnologías capaces de obtener datos del entorno, procesarlos, extraer patrones, tomar decisiones, evaluarlas, mejorar su experiencia e interactuar de nuevo con el entorno, dando respuesta a los inputs recibidos.La interacción es casi humana".En síntesis, las máquinas aprenden por sí mismas y a una enorme velocidad, mucho mayor que los procesos de aprendizaje humanos.No es casual que hayan vencido a campeones de Póker, Go y Ajedrez. Mediante reconocimientos de voz e imágenes, pueden diagnosticar enfermedades, detectar el estado de ánimo de una persona o analizar una inversión, estrategias jurídicas, calculando sus probabilidades de éxito.Llegan a diseñar logos, escribir noticias de actualidad, también sus titulares y componer sinfonías o pintar cuadros.El autor refuerza el concepto: "Alguien puede creer que la dirección estratégica, la innovación o la relación con el cliente serán las últimas reservas del management humano.Pero la fuerza de la tecnología nos presenta cada día más evidencias de que las máquinas también son capaces de desarrollar mejores estrategias, mejores diseños creativos, más innovación y mejor interacción con el cliente que los humanos".Aquí es donde los CEO estarían sobrando.O continuar, después de su muerte, a través de una aplicación en pleno desarrollo, Eterni.mi. Mediante este programa, se recopilan los datos personales que incluye su modo de hablar, sus ideas, sentimientos y sensaciones.Una especie de avatar, con el que se puede dialogar como si estuviera vivo.Hay referencias sobre esta posibilidad en uno de los episodios de la serie "Black Mirror", donde una viuda contrata los servicios para reproducir a su marido.O el film "She", cuyo protagonista llega a enamorarse profundamente de una voz generada por un programa como Windows, lo cual es bastante natural, porque su pareja virtual detectaba sus estados de ánimo y complacía sus necesidades anímicas, no físicas.Entonces, bajo esta amenaza es que peligra no solo la estabilidad de los CEO, sino de cualquier dirigente político, deportivo, sindical o de cualquier especie.Si las decisiones más importantes son mejor seleccionadas por una máquina que por un ser humano, no cabrían muchas dudas sobre qué opción elegir.Por otro lado, un programa que registre con tanta profundidad los interiores, haría las delicias de los selectores de personal, quienes por ahora solo deben confiar en su experiencia y sus instintos.Ya ha habido intentos de exigir a los postulantes su inclusión en su cuenta de Facebook No cabe duda de que estamos en el umbral de un mundo desopilante que excede toda imaginación.No asustarse. Prepararse. Porque siempre quedará la nostalgia sobre las miradas y las caricias, aquellas arcaicas costumbres humanas.LA NACION Economía.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

650 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi