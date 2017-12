© Naman Wakil

Foto: Archivo Dos mundos opuestos acompañan el paso de las horas dentro y fuera de la cancha para Independiente. Por un lado, la felicidad por haber vuelto a ganar un título internacional, con la Copa Sudamericana, y retener al DT Ariel Holan cuando parecía que estaba decidido a dejar el puesto. Por el otro, nuevos testimonios en la Justicia trascienden y salpican a lo más alto de la dirigencia en una causa por vínculos con los barra brava.Anteayer, el abogado Daniel Llermanos había rechazado la conexión de su defendido Pablo Moyano , hijo de Hugo y vicepresidente primero del club de Avellaneda, tras las recientes elecciones en las que arrasó la lista encabezada por su padre.Ayer, en cambio, ?la posibilidad de que sea citado, procesado o detenido es igual a cero?, que aseguraba Llermanos, encontró un contrapunto por las declaraciones de Damián Langaronne, el barra que según la Justicia manejaba diversas actividades ilícitas en Independiente, entre ellas el manejo de las entradas, luego de que se impusiera el derecho de admisión sobre Pablo Bebote Álvarez, actualmente detenido en una causa por extorsión.En una nota publicada por Infobae, se asegura que los fiscales Viviana Giorgi y José Luis Juárez recibieron el pedido de seguridad para la familia de Langaronne porque, a juzgar por el barra, la gente a la que iba a involucrar era muy poderosa y tenía miedo.Asoma la figura del arrepentido en torno a su pedido, si es que se verifican sus confesiones.?Hace un tiempo Pablo Álvarez me pidió que me hiciera cargo de las cosas de la hinchada, pero no porque fuera barra sino porque era una persona trabajadora y responsable?, dijo, sin ponerse colorado.?Todo lo que daba la dirigencia, que incluía el pago de los 1200 carnets de la hinchada, los bonos para entrar en la cancha, los 100 protocolos para plateas que les regalaban, la plata para los viajes, los micros, todo.Eso antes lo mandaba El Salvaje a través del Polaco Petrov, pero como Bebote se había peleado con El Salvaje y El Polaco estaba en el medio, me pidieron que me hiciera cargo yo?, agregó Langaronne, antes de ser consultado sobre quién es El Salvaje.?Es el apodo que nosotros le pusimos a Pablo Moyano?, precisó, en la parte que compromete al dirigente.Bebote también lo había mencionado en su declaración, aunque Llermanos le había restado importancia a eso.Cómo era el arreglo de los viajes: Se facturaba por 18 micros y se usaban 12 ?Los viajes siempre se arreglaban con una empresa llamada Martín Tur, que es una sociedad de turismo vinculada al Sindicato de Camioneros que sobrefacturaba los viajes que hacía la hinchada tanto al interior como al exterior del país.La maniobra era así: se pasaba una cantidad de micros, póngale 18, y en realidad viajábamos en 12. Y el otro dinero iba al pozo?, describió Damián Langaronne, en su declaración ante los fiscales. Por sus palabras se hicieron allanamientos el jueves y todo está bajo investigación.En esta nota: Pablo Moyano Pablo "Bebote" Alvarez Ariel Holan LA NACION Deportes Mundo Independiente.

Con información de: