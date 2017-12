© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

Foto: Reuters Era de manual de psicología de primer año: Paulo Dybala se miraba en el espejo y la imagen reflejaba a Leo Messi . No era lo que el cordobés veía: era lo que los demás le devolvían frente a cada gambeta, ante cada zurdazo. Era una presión insoportable. Tal vez, el 10 de Juventus -una de las camisetas más prestigiosas del planeta-, cayó en el destierro la tarde que dijo…lo que no dijo. "Va a parecer raro lo que voy a decir: es un poco difícil jugar con Messi en la Argentina porque jugamos en la misma posición.Soy yo el que debo adaptarme a él", expresó, en septiembre pasado. El recorte mediático de la malicia quedó en eso: que Paulo no podía jugar con Messi . Una falsedad que lo afectó en el seleccionado y, al parecer, en los últimos tiempos en Turín.Melancólico, encerrado en sí mismo, el crack de 24 años, nacido en Laguna Larga -un pueblo de 8000 habitantes, rodeado de paz y silencio-, fue corrido de la escena por Massimiliano Allegri, el técnico de Juventus."Comparar a Dybala con Messi es insensato. No se puede comparar a un chico de 24 años con dos genios del fútbol ( Messi Ronaldo ). Ellos ganaron diez Balones de Oro", aclaró. "Paulo tiene que hacer su trayectoria y no debe ser comparado con nadie, porque tiene su propia calidad.Es un jugador extraordinario, basta con verlo jugar. Se ve que es distinto", reflexiona el conductor, que lo marginó en seis partidos.Sentado en el banco de los suplentes, cuando ingresaba, lo hacía con la mirada perdida, mientras fluían rumores de todos los colores.Un día, iba para París Saint Germain; al otro día, volaba para Manchester United. Volvió ayer, al fin, un alivio para Jorge Sampaoli, el polémico entrenador del seleccionado, y de buena parte del fútbol jovial: fue un artista en la victoria de Juventus sobre Hellas Verona.En la ciudad del romance, se reencontró con la extraviada felicidad en el campo de juego. Marcó dos tantos en cinco minutos -los dos, de derecha, su pierna menos hábil-, pero fue el definitivo un pequeño gran homenaje para Leo, el hombre que le devuelve el espejo.Capturó el balón con el pecho; con el botín zurdo desatado, corrió entre amagues, dejó a tres adversarios en el sendero y definió, un rato antes de trastabillar.Allegri le dio una lección.La Joya se había convertido en una alhaja devaluada, de relativa brillantez."Paulo entendió, es inteligente. De vez en cuando es bueno ir al banco de suplentes", le contó al mundo. De vez en cuando, también, es bueno mirar hacia atrás, sentirse un actor de reparto. Ahora suma 14 goles y 3 asistencias en 18 partidos (13 como titular). Juventus está segundo, a un punto de Napoli, el líder del Calcio. Lo sostiene la camiseta número 10, estampada en azul sobre un fondo amarillo. La mostró con sutileza, la tarde en la que volvió a ser feliz, justo en la ciudad del amor.Los goles de Dybala En esta nota: Lionel Messi Jorge Sampaoli Paulo Dybala Fútbol Jorge Sampaoli, DT de la selección LA NACION Deportes Calcio.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

118 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi