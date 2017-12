Foto: Archivo (Télam).- El delantero de argentino Lucas Viatri , actualmente en Peñarol de Montevideo, sufrió un accidente con un artículo de pirotecnia durante la celebración de la Nochebuena, el domingo pasado, lo que le afectó parte del rostro y la retina del ojo izquierdo."La información que tenemos es que con fuegos artificiales tuvo un accidente, le explotó algo cerca de la cara y le afectó uno de los ojos", según lo que Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, le señaló a EFE.El ex goleador de Boca, Banfield y Estudiantes de La Plata, figura del equipo 'mirasol' campeón del Torneo Uruguayo 2017, se encontraba en Argentina pasando las fiestas de Navidad y Año Nuevo."Aún no pueden confirmar el tiempo de recuperación que le demandará el accidente, aunque en principio se ha dado un plazo de dos meses", amplió Catino. Y agregó: "Los médicos de Peñarol se comunicaron con sus colegas argentinos para trabajar en conjunto para su recuperación".Viatri, tras el accidente, acudió al oftalmólogo de Boca, Heriberto Marotta, con quien iniciará la rehabilitación en Buenos Aires, una vez que se le reduzca la inflamación de la herida.En consecuencia, el delantero argentino no podrá integrarse al equipo uruguayo que reiniciará los entrenamientos el próximo jueves 4 de enero e incluso sería difícil que pueda jugar en el debut por la Copa Libertadores frente a The Strongest, en La Paz, el 15 de marzo próximo.En esta nota: Lucas Viatri Peñarol de Uruguay LA NACION Deportes.

