Foto: Archivo Star Wars: los últimos Jedi es para los fans mucho más que una película: es la despedida de la princesa Leia o mejor dicho de Carrie Fisher , la actriz que inmortalizó a esta heroína de la pantalla grande y que falleció el año pasado. Si bien en el film [si no la vieron: ¡hay spoilers!] el personaje atraviesa todo tipo de situaciones, lejos se encuentra de desparecer. Es por eso que las decisiones tomadas por Rian Johnson y Lucasfilm para con la general Organa son tan fundamentales a la hora de imaginar la trama de su personaje en el futuro.El papel de Fisher es clave en el relato, ella es la líder de la Resistencia y es quien lucha por derrocar a la Primera Orden que, no casualmente, está liderada por su hijo Ben Solo, ahora Kylo Ren (Adam Driver).Si bien la etapa de grabación se terminó antes de la muerte de la actriz, el film no estaba aún editado.Y, al parecer, no quisieron modificar la historia para darle de esta manera un cierre al personaje, más bien todo lo contrario.La princesa Leia o la general Organa aparece como la gran figura de la Resistencia, en medio de un fuerte ataque a la Primera Orden.Ella ocupa un papel importantísimo, como también lo hizo en El despertar de la fuerza. Resiste incluso una embestida directa de una de las naves enemigas y ese parece ser el momento en que, de haberlo querido, podrían haber decidido eliminarla de la trama.En una muerte que no iba a ser heroica ni mucho menos, pero sí simbólica para Ren. Ya que él optó por no disparar contra el objetivo porque era, justamente, hacerlo contra su madre, y otro tomó la decisión por él.Pero no, ese no era el plan para la ex princesa Leia. Quien, por primera vez, decide utilizar la Fuerza para trasladarse del espacio abierto en donde estaba empezando a congelarse hasta la nave.Se salva por una decisión consciente de hacerlo -y Johnson quiso que así fuera-.No solo que no muere sino que seguirá siendo clave para el desarrollo del film. Es reemplazada por poco tiempo por la vicealmiranta Amilyn Holdo (Laura Dern) , quien tiene un plan de contingencia para salvar a la Resistencia y con quien protagoniza una cómica charla guionada por la actriz."Que la fuerza te acompañe", dicen juntas al despedirse. "Dilo tú, que yo ya lo he dicho bastante", contesta Leia con una sonrisa.Después de pasar un tiempo en una cámara hiperbárica rehabilitándose, Organa vuelve a la vida con más energía que antes y lista para seguir dando batalla y dirigiendo a la Resistencia que quedó diezmada.No quedan casi soldados, el ejército tuvo que sobrevivir a demasiadas bajas. Pero la llama sigue encendida y ella hace contacto con su hermano Luke Skywalker (Mark Hamill), otra vez, gracias a las habilidades que le da la Fuerza.Tras salir del letargo, Organa se encuentra nuevamente frente al fantasma de lo que queda de Ben, quien luego de terminar con la vida del líder supremo, Snoke, quiere acabar con el último Jedi, su tío Luke.Aunque lo que no queda claro es qué le pasa con Rey (Daisy Ridley), con quien está en contacto la mayor parte del film.La primera Jedi declarada y en uso de su poder se acerca tanto al sith que termina pensando que puede ayudarlo a reencontrarse con la luz, pero más tarde entiende que no, que él ya tomó una decisión.Foto: Archivo Dispuesto a ponerle un punto final a la Resistencia, Kylo quiere atacar los escombros que quedan de ella, pero en el camino se encuentra con Luke, con quien se enfrenta.Leia ve a su hermano y su hijo luchar e incluso le da la venia a Luke para que enfrente a Ren en un reencuentro que quedará para la historia.Después de años -desde 1983- de no compartir pantalla, Hamill y Fisher no tienen otra idea más que transformar ese momento en algo cómico.Según reveló el director, tuvo que ver con una idea de la actriz, quien además era una exquisita guionista."Todo el momento en el que ella saluda a Luke y le hace esa broma de que se ha cambiado el pelo… Todo eso fue obviamente cosa suya", reveló a medios estadounidenses Johnson. A Luke ya no le quedan dudas de que Ben es irrecuperable y que la oscuridad y la herencia de su abuelo, Darth Vader, son más fuertes en la balanza.Pero en realidad no está ahí sino que se trasladó mentalmente desde el planeta recóndito en donde está escondido a enfrentarse con su aprendiz.Luego Leia escapa con los pocos que quedan y Rey los encuentra justo a tiempo. Tanto Rey como Leia sienten lo que sucede con Luke y se miran con comprensión: él muere, tras el enorme esfuerzo que hace para enfrentar a Kylo.La última imagen de Carrie Fisher es abordo del Halcón Milenario, la nave que pertenecía a su gran amor, Han Solo (Harrison Ford), y dispuesta a seguir adelante en la batalla.La acompañan Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), Chewbacca, y Rey. La general Organa está lejos de desaparecer, junta fuerzas y escapa de las garras del malvado nuevo líder supremo.Escapa para rearmarse, escapa para encontrar la manera de terminar con ese mal.Trailer de Star Wars: Los últimos JedicerrarLa esperanza de la Resistencia queda entonces en las nuevas generaciones y, luego de mostrar a la general y su pequeño equipo preparados para seguir el combate, un nuevo jedi de pocos años, pero con la insignia de la Resistencia parece ser, junto a Rey, el encargado de mantener viva la Fuerza .De cara a este lugar que ocupó el personaje de Carrie Fisher en Los últimos Jedi es difícil imaginar que Leia no sea parte del episodio IX.Aunque los creadores dijeron que no recurrirían a la tecnología para recrear su imagen, en la salida del director Colin Trevorrow y el regreso de J.J.Abrams se puede leer una intencionalidad por parte de Lucasfilm de resolver este dilema desde otro lugar.Reemplazar a Fisher por otra actriz no sería ni justo ni bien recibido por los fans; simplemente eliminar el personaje no tendría sentido, ella es el núcleo de la Resistencia.Pero si no la van a recrear digitalmente, entonces ¿cómo lo van a lograr? Dicen que hay imágenes que quedaron grabadas , ¿será eso suficiente? El final del episodio VIII solo abre más incógnitas al respecto.Leia es la líder de la desmembrada Resistencia y su hijo tuvo, primero, un enfrentamiento con su padre, Han Solo, a quien asesinó sin escrúpulos en El despertar de la fuerza y, más tarde, con su tío en Los últimos Jedi. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comLeia parecía ser la persona destinada a lidiar con Kylo en la tercera y última entrega. Resta ver qué decisión toman al respecto Abrams y compañía…En esta nota: Star Wars Carrie Fisher La muerte de Carrie Fisher LA NACION Canal Espectáculos Cine.

