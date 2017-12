© Naman Wakil

El mate, la sombrilla, el protector, las reposeras, algo para leer y una buena lista de música… Todo está listo en el baúl del auto para emprender el camino hacia la costa. Pero si la idea es ahorrar, antes de subirse a la autopista 25 de Mayo convendrá pasar a llenar el tanque en una estación de servicio porteña y abastecerse de sándwiches, galletitas y otros tentempiés en algún almacén o supermercado local: los precios de la nafta, las bebidas y las comidas, en la ruta, están más altos que en el origen y el destino.Calculadora rutera: ¿cuánto cuesta viajar a la costa? - Crédito: Matías AimarcerrarCombos: todo por -más de- 150 En las estaciones de servicio, los combos no bajan de los 150 pesos y vienen con bebida y papas fritas como acompañamientos.Hay de sándwiches de milanesa a 168; de lomito de cerdo a 159; e incluso una propuesta gourmet de "hamburguesa doble caramelizada con papas rústicas" a 185 pesos.Aunque siempre está la opción del buen choripán.Este año, los puestos informales "del costado" de la ruta los venden a 40 pesos cada uno.Desayuno, merienda Los desayunos y meriendas rondan los 70 pesos.Un capucchino con dos medialunas está 68 pesos; un tazón de café con leche con dos medialunas cuesta 67, un submarino con un muffin sale 71 y un latte chico con las dos facturas está 74 pesos.Para los que gustan de los cafés fríos, pueden comprarlos por 53 o 68 pesos, según el tamaño.Amantes de los licuados helados, los encuentran por 55 o 65.Una docena de medialunas en Atalaya -mantienen el equilibrio perfecto entre esponjosidad y dulzor que las hizo famosas- cuesta 125 pesos.Y hay un combo de 2 docenas con 6 rellenas a 310 pesos.Un café solo, en el mismo parador, está a 46 pesos.Y el agua para el mate a 4 pesos.Para calmar la sed Los precios de las bebidas varían. Una gaseosa de 600 cm3 está a 35 pesos; un agua chica a 30 (las botellas de 1,5 litros son imposibles de hallar en el camino a la costa); un cartón de jugo de naranja de 1 litro sale 58 pesos y uno de 300 cm3 sale 26.¿A dieta?: infaltable el tupper Quien busque comer sano en la ruta se decepcionará.Excepto algunas manzanas y bananas envueltas en papel film que se ofrecen en las estaciones de servicio -a 15 pesos cada una- el resto son puras hamburguesas ($100 en promedio), medialunas ($17 la unidad), alfajores ($30 cada uno).En algunas paradas pueden encontrarse ensaladas envasadas ($100), pero es más recomendable, si se está a dieta por algún motivo, llevarse un tupper con comida casera.Preguntar no hace daño El público cautivo es la clave del éxito de los paradores ruteros.Los clientes pagan lo que sea, porque no tienen otro lugar cercano donde obtener lo que buscan. En Atalaya, el viernes 29 de diciembre, las bebidas no tenían precios a la vista. Así, una señora se sorprendió por la tarde cuando escuchó que una cajera le informaba que la botella de jugo de un litro que había tomado despreocupada de la heladera donde la lista de precios estaba tapada, costaba 58 pesos.Nafta: de 3 a 4 pesos más El combustible está entre 3 y 4 pesos más por litro que en la Capital, según la categoría.El litro de nafta súper, por ejemplo, se cobra 25.51 pesos. "El precio del combustible influye bastante en el movimiento en la ruta. A esta altura, sobre todo un viernes, esperábamos largas colas", dijo el supervisor de una de las estaciones de servicio más concurridas.Los peajes En total, los peajes para llegar a los balnearios bonaerenses desde la Capital se llevan 225 pesos del presupuesto rutero.En la autopista Buenos Aires-La Plata, los peajes de Dock Sud y Hudson cuestan $20 cada uno. Más adelante, el de Samborombón, en la ruta 2, $75; el de Maipú, también 75 pesos; y el peaje de Madariaga, en la ruta 74, está a $35.Con los cálculos hechos, aquellos que emprendan las vacaciones en auto o quieran irse un fin de semana ya saben qué esperar.LA NACION Sociedad Verano 2018.

