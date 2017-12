Calva, valiente y bellacerrarPara Elizabeth su infancia y adolescencia no fue fácil, aunque hoy se considera la "persona más feliz del mundo". La alopecia la acompañó durante sus 20 años de vida y, a pesar de haber visitado más de 100 médicos , no conoce aún el origen y, menos aún, la cura de su enfermedad.Gracias al teatro y a su lucha personal, ahora puede decir que no le importa lo que opine la sociedad. Esta es su historia de superación.En esta nota: Salud LA NACION El Mundo Virales.

