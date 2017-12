© Naman Wakil

Foto: LA NACION / Sebastián Rodeiro Llegó fin de año y, este 2017 y arranque de 2018, coincide con el fin de semana por lo que el cronograma de servicios públicos se modificará este domingo y lunes.La administración de Horacio Rodríguez Larreta , informó que el 31 de diciembre y 1° de enero 2018. En los hospitales: funcionarán las guardias y el Servicio Ambulatorio Médico de Emergencias (SAME). En tanto, las escuelas permanecerán cerradasEn el caso de los cementerios. El 31 de diciembre las inhumaciones se realizarán hasta el mediodía. El 1° de enero las inhumaciones van a depósito para realizarse el 2. El horario de visitas será de 7.30 a 17 hs. y los trámites podrán realizarse el 31 de diciembre hasta las 14.Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas, estará cerrada, al igual que las sedes Comunales.El Registro Civil estará cerrado y funcionará sólo la guardia de defunciones de 8:30 a 12:30.Por su parte, la recolección de residuos: El 31 de diciembre no habrá servicio de recolección de residuos y los puntos verdes permanecerán cerrados.El 1° de enero funcionará con normalidad. Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: Guardias activas las 24 horas.En tanto, para estacionar en la Ciudad el sábado 30 de diciembre: Se autoriza el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad de 7.00 a 21.00 a excepción de las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel.Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte y Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Av. Rivadavia entre Pedernera y Artigas, en ambas aceras. En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo operará con normalidad.En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma mantiene su vigencia.El domingo 31 de diciembre y lunes 1° de enero: Se autoriza el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad de 7.00 a 21.00 a excepción de las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel.Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte y Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Av. Rivadavia entre Pedernera y Artigas, en ambas aceras. En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo no tendrá vigencia.En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma se mantiene.Las estaciones automáticas de Ecobici funcionarán con normalidad.En tanto, como todos los feriados y fines de semana, Ecobici funcionará dos horas.También habrá controles de alcoholemia rotativos en distintos puntos de la Ciudad.La dirección General de Infracciones no se atenderá al público, pero funcionará una guardia sólo para los autos que sean levantados en la vía pública.En el caso de los parques, la Reserva Ecológica y el Jardín Botánico estarán cerrados el 31 de diciembre y 1° de enero, mientras que los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca: el 31 de diciembre estarán abiertos hasta las 12.El 1° de enero permanecerán cerrados.Los museos y los teatros dependientes del GCBA tampoco abrirán sus puertas el 31 de diciembre y 1° de enero.En esta nota: Horacio Rodríguez Larreta Ciudad de Buenos Aires LA NACION Buenos Aires Año Nuevo 2018.

