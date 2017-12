/ ).- España termina 2017 con el trágico balance de 48 mujer es muertas por violencia machista , ocho niños asesinados por las parejas o exparejas de sus madres y 27 menores huérfanos, unas cifras que todas rebasan las del año pasado, según recientes datos oficiales.Con todo, no ha sido el año más trágico desde que arrancaron las estadísticas oficiales en 2003 -en 2008 fueron asesinadas 76 mujer es, tres más que en 2010 y cuatro más que en 2004- pero sigue siendo un número muy elevado, a pesar de la aprobación en septiembre del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que meses después todavía no se ha hecho efectivo.El 2017 sí ha sido el año más macabro para los niños, ya que deja la terrible cifra de 8 asesinados, cuando el año pasado hubo uno, cuatro en 2015, otros tantos en 2014 y seis en 2013.Desde ese año, los huérfanos de la violencia de género suman 189 , 27 de los cuales han perdido a su madre este año, tres menos que en 2016 y menos de la mitad que en 2015, cuando se rompieron las estadísticas con 51.Extrapolando estos datos, colectivos como la Fundación Mujeres han calculado que desde 2004 estos niños superan el medio millar. A su protección van encaminadas varias de las 26 medidas prioritarias del Pacto contra la Violencia de Género que se pondrán en marcha en 2018, según recordó el pasado viernes el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.Son aquellas que no requieren de reformas legislativas, relativas a mejorar la asistencia y protección de las víctimas, a la sensibilización y la educación y la formación de los profesionales que intervienen en el proceso.Medidas como modificar los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y mejorar los de detección precoz en el ámbito sanitario o el de la asistencia y protección a los menores, c on estudios sobre su situación o la suspensión del régimen de visitas son algunas de ellas.El Pacto contra la Violencia de Género, considerado histórico en España, sentó sus bases el pasado mes de septiembre cuando el Congreso aprobó las más de 200 medidas que piensan implementarse para combatir esta lacra, que ha terminado con la vida de casi un millar de mujer es en los últimos catorce años.El documento, en el que se prevé una financiación de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años , fue ratificado el pasado miércoles por Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos.El Ejecutivo español se ha comprometido a garantizar los primeros 200 millones para 2018.Con información de EFE .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi