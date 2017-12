/ Un sismo de magnitud 4,9 se registró este domingo cerca de la capital de Grecia (Atenas) sin dejar víctimas mortales, informó el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo (EMSC, por su siglas en inglés).El movimiento telúrico fue detectado a las 04H02 GMT a 81 kilómetros de Atenas, donde no se reseñaron información de posibles daños.>> Sismo de magnitud 6,7 deja dos muertos en la isla griega de KosTampoco se reportan heridos por el terremoto.20 min.ago #earthquake 5.0 has hit Thebes (Voiotía), Greece, 10.0km, 6:02 AM GMT+2 (IRIS) https://t.co/r02ZV49hlf pic.twitter.com/dYASHGHomE—"???"?????? (@Earthquakes0) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi