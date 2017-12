© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

El Complejo Penitenciario de Ezeiza, la cárcel más grande el país. Foto: Archivo Fabricar bolsitas de papel, trabajar en la huerta, aprender a reparar computadoras, tomar clases de guitarra. Estas son sólo algunas de las actividades que forman parte de la rutina en el Módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.Tareas que suelen ser comunes en muchas cárceles, sólo que los protagonistas en este sector son los presos que más captaron la agenda mediática este año: los detenidos por causas de corrupción .En ese módulo son alojados Amado Boudou , Carlos Kirchner, Carlos Zannini , Ricardo Jaime , Lázaro Báez , Jorge Chueco , Daniel Pérez Gadín , José López , el "Pata" Medina , Cristóbal López , entre otros.Todos ellos están bajo el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), que apunta a prevenir situaciones de corrupción dentro del penal.El sector funciona como una unidad independiente, con su propio director y jefe de seguridad interna.Unos 38 miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) trabajan en el lugar, en turnos de 6 horas."Destacamos el trabajo y la entrega de los agentes y el profesionalismo del programa IRIC demostrando día a día su compromiso y profesionalismo", dijo a LA NACION Juan Bautista Mahiques, subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia.El módulo tiene cuatro pabellones de una sola planta, en donde hay 42 detenidos en celdas individuales.Cada pabellón tiene un área de uso común, que funciona, entre otras cosas, como comedor. Allí hay un televisor, un freezer, una heladera, un anafe, una estufa, un ventilador y tres teléfonos fijos.También tienen una mesa con banquitos atornillados al piso. Además hay un patio interno por pabellón.Cada detenido tiene su celda "húmeda" individual. Foto: Archivo El módulo cuenta con un gimnasio que comparten los cuatro pabellones y una huerta donde todos los internos del sector pueden trabajar voluntariamente.Cada detenido tiene su celda "húmeda" individual (mide 6x3 metros).Se llama así porque tiene el baño incluido (un inodoro y un lavabo). También tiene una cama, una mesa, un banquito y un mueble para la ropa. Si quieren, los internos pueden solicitar autorización para tener un ventilador dentro de la celda, adquirido por ellos mismos.El artefacto debe pasar por un estricto control de seguridad.Rutina diaria Todos los días a las 7 de la mañana se hace un recuento de internos.Terminado el proceso, las celdas quedan abiertas y los presos de un mismo pabellón comparten los espacios comunes.También pueden participar de diversas actividades.Durante el verano, cuando la sección educativa entra en receso, se suman otras opciones.Por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa ) proyecta películas y plantea debates sobre cine.El taller para fabricar bolsas de papel es bastante popular en el Módulo donde se alojan los detenidos por corrupción.Foto: Archivo / Guadalupe Aizaga La huerta siempre está activa para quien quiera participar y también pueden realizar distintos deportes, como fútbol o voleibol.En el pabellón donde está alojado Boudou, por ejemplo, uno de los internos hace las veces de "preparador físico".El ex vicepresidente suele sumarse a esta actividad, según pudo averiguar LA NACION. También hay clases de guitarra y partidos de metegol o ping pong.En cuanto a los talleres laborales, en este módulo se dictó el curso para fabricar bolsitas de papel y el de reparación de computadoras.Según pudo saber LA NACION, ambos talleres fueron muy populares entre los presos por causas de corrupción este año.A las 14 el SPF reparte las viandas del almuerzo, aunque los internos también puede cocinar su propia comida en el área de uso común.Un detalle: cuchillos y otros elementos cortantes deben ser devueltos por la noche, cuando ya no se requieren para tareas culinarias.Visitas También forman parte de la rutina una serie de requisas que se realizan de forma periódica.Además, una vez durante la semana y los fines de semana los internos pueden recibir visitas.En general se permiten hasta 7 visitantes por preso.Por ejemplo, Julio De Vido recibió para su cumpleaños a su esposa, dos de sus hijos, su yerno, la suegra y su hermana.Aunque luego reclamó que no dejaron entrar a sus amigos.Para las visitas el módulo tiene un salón especial, que incluye habitaciones para las llamadas "visitas íntimas".Al ser espacios de uso común, el límite en la cantidad de personas que pueden recibir sigue la lógica de permitir que haya lugar para los allegados de todos los internos.A las 19 horas se realiza un nuevo recuento.Los presos vuelven a ser "engomados" (encerrados, en la jerga carcelaria). Luego del recuento las celdas vuelven a abrirse y permanecen así hasta la medianoche. Las viandas de la cena son repartidas antes y los presos pueden comer cuando así lo deseen.A diferencia de otras cárceles, en este penal las celdas tienen luces individuales, por lo que una vez apagadas las de las áreas comunes, ellos pueden permanecer con la luz de su celda prendida.En este módulo, muchos aprovechan las primeras horas de la noche para leer libros.El Hospital Penitenciario Central Foto: Archivo En el Complejo de Ezeiza funciona el Hospital Penitenciario Central (HPC), por donde pasaron varios de los presos por causas de corrupción detenidos este año.El lugar funciona como un hospital de agudos: tiene un shock room con dos camas y todos los aparatos necesarios para tratar casos de emergencia, y también una guardia común para casos menos graves.Además tiene unas 50 habitaciones individuales para internación y consultorios de oftalmología, dermatología, odontología, gastroenterología, kinesiología, medicina clínica, neurología, ginecología, traumatología, dermatología e incluso mecánica dental.Aquí se atienden con turnos programados los presos y presas de este y el resto de los penales bajo la órbita del SPF.En el HPC también hay un área de radiología, con aparatos para hacer mamografías, ecografías y otros estudios.La sala de espera es tal vez el área que más diferencia marca con un hospital común: una celda con varios bancos para que esperen los internos más tranquilos y una serie de bancos individuales tras altas rejas, en el caso de que el interno que aguarda ser atendido sea conflictivo.Foto: Archivo Según pudo saber LA NACION, las consultas más comunes son por traumatología, especialmente por dolores de espalda.Aunque, dada la población añosa en Ezeiza, también se hacen muchos controles y estudios de cardiología.Lázaro Báez, por ejemplo, ha sido revisado en varias oportunidades por el cardiólogo del HPC.Los internos son derivados por los "médicos de cabecera", que son los profesionales que tiene cada unidad y que analizan el estado de salud y las solicitudes de los internos antes de definir si requieren ser enviados al hospital.Ezeiza: la cárcel que aloja a los presos de los casos más resonantes El IRIC El Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad fue creado en 2015 bajo la órbita del SPF.El objetivo es la prevención de la corrupción en el trabajo con una población penitenciaria específica. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comNo sólo hay detenidos por corrupción en causas vinculadas al mundo de la política dentro de este sistema, sino también, por ejemplo, narcotraficantes.La normativa penitenciaria considera internos admisibles bajo el sistema IRIC a "aquellos que reúnan dos o más de las siguientes características":Alto poder económico o adquisitivoVinculación destacada con grupos de criminalidad organizada nacional o trasnacionalInternos procesados o condenados por delitos de corrupción, de criminalidad económica o de crimen organizado y crimen organizado trasnacional (lavado de activos, cohecho, tráfico de influencia, entre otros)Capacidad fundada de influir o infiltrarse en las altas esferas gubernamentales o de poder políticoCapacidad de corromper o de influir, a través de dinero o recurso a la intimidación o violencia, en el desempeño del personalPersonas privadas de su libertad que fueran funcionarios públicos al momento de su detención o que lo hayan sido con anterioridad, siempre que hayan tenido acceso a altos niveles de gobiernoEl personal penitenciario que trabaja en las áreas donde están alojados los internos bajo el sistema IRIC está especialmente capacitado para tal fin, explicaron fuentes del SPF.Estos agentes se forman con el Programa de Capacitación Intensivo de Prevención de la Corrupción.El objetivo es instruirlos sobre la problemática de la corrupción, "adoptando una actitud proactiva, a través de la incorporación de herramientas conceptuales y de responsabilidad que detentan como funcionarios públicos, reforzando su compromiso y actitud ética".Algunos de los contenidos de este programa son: moral y ética; lucha contra la corrupción; corrupción en el sistema de justicia criminal y en el ámbito penitenciario; los riesgos derivados del alto poder económico y del crimen organizado; la importancia de la lucha contra la corrupción; buenas prácticas de prevención y lucha contra la corrupción en contextos de encierro, entre otras temáticas relacionadas.Algunos de los internos del módulo 6 Carlos Zannini: El ex secretario de Legal y Técnica de Néstor y Cristina Kirchner fue arrestado en Río Gallegos y trasladado al penal de Ezeiza por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman .Está en el mismo pabellón que Núñez Carmona.Jorge Yussuf Khalil: Referente de la comunidad islámica en la Argentina.También quedó detenido en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los acusados por el atentado a la AMIA.Amado Boudou: fue detenido por enriquecimiento ilícito por orden del juez federal Ariel Lijo.Comparte pabellón con Carlos Kirchner, el primo del ex presidente.José María Núñez Carmona: socio, amigo y supuesto testaferro de Boudou.Para el juez Ariel Lijo, "Nariga" es el sujeto privado que tuvo a su cargo todas las acciones que no podía llevar adelante Boudou -por ser funcionario público- para quedarse con el control de Ciccone Calcográfica.Juan "Pata" Medina: está acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.José López: el ex secretario de Obras Públicas, que fue detenido cuando intentaba ocultar millones de dólares en un convento, se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario Central.Allí, quedó alojado en el Prisma , el sector de atención psiquiátrica y adicciones del HPC. Meses después pasó al módulo 6.Lázaro Báez : El empresario fue detenido el 5 de abril de 2016 en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juez federal Sebastián Casanello, por presunto lavado de dinero en el marco de la causa que investiga la ruta del dinero k .Está en el mismo pabellón que Pérez Gadin.Ricardo Jaime : El ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaimefue detenido el 2 de abril de 2016 en el marco de la causa que investiga la compra de trenes usados a España y Portugal.Daniel Pérez Gadin: Es el contador de Lázaro Báez, también detenido en el marco de la causa que investiga la ruta del dinero k.Cristobal López: fue apresado en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015.Está en el mismo pabellón que el Pata Medina y Jaime.Carlos Kirchner: está procesado por presunto fraude en la concesión de obra pública en perjuicio del Estado Nacional durante el Gobierno de Cristina KirchnerEn esta nota: Ricardo Jaime Amado Boudou Juan Manuel Abal Medina Carlos Zannini Cristóbal López Lázaro Báez César Milani Cárceles en la Argentina Daniel Pérez Gadín Jorge Chueco Caso José López Incaa LA NACION Política La corrupción K.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

Tags: Uber

648 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi